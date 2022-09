Titel im Namen

Adelstitel sind noch in einigen Familiennamen zu finden: die Namenszusätze "von" (was "abstammend von" bedeutet) oder "zu" ("wohnhaft in") vor einem deutschen Nachnamen weisen auf einen vererbten Titel hin. In Deutschland sind das schätzungsweise insgesamt 80.000 Menschen. Heutzutage haben diese Titel aber nur noch einen symbolischen Wert.