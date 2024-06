Denis Tahiri

Denis hat einen Bachelor-Abschluss in Journalismus und Massenkommunikation und einen Master-Abschluss in Öffentlichkeitsarbeit an der Universität der albanische Hautstadt Tirana gemacht. Er hat als Journalist für mehrere der wichtigsten nationalen und lokalen Fernsehsender Albaniens gearbeitet. Seit 2020 ist er Mitarbeiter von ACQJ, einer gemeinnützige Medienorganisation.