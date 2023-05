Demographie im Wandel: Wir werden immer mehr, und jetzt?

Und können Migranten Europas Einwohnerschwund aufhalten?

Spanien: Migranten bringen neues Leben in leere Dörfer

Spaniens Dörfern fehlen die Einwohner. Junge Menschen ziehen weg. Nur die Alten bleiben zurück. Gleichzeitig kommen immer mehr Flüchtlinge ins Land und suchen eine neue Heimat. Ein staatliches Programm soll helfen.

Macht der Demographie: Wie sieht die Welt in Zukunft aus?

Warum wächst die Weltbevölkerung immer weiter? Und wieso sorgt man sich gleichzeitig über zu wenig Kinder? Während in den Industrieländern immer mehr Alte leben, ist Afrika ein Kontinent der Jungen. Was heißt das für die Welt?

Indien: Wohin mit den alten Menschen?

In Indien sind viele Menschen älter als 60 Jahre. Weil aber traditionelle Familienstrukturen langsam verschwinden, wächst der Bedarf an Altenheimen. Wer Geld hat, kann im Alter sorglos leben. Anders sieht es bei denen aus, die kaum Ersparnisse haben – und das sind die meisten.

Südafrika: Junge Frauen erobern IT-Jobs und Führungsetagen

Frauen in Afrika haben noch immer wenig Aufstiegschancen, vor allem in technischen Berufen. Naadiya Moosajee will das ändern. Seit vielen Jahren unterstützt sie mit ihrer Organisation STEM junge Frauen, um sie für eine Karriere fit zu machen.

Sendezeiten

DW Deutsch

MO 22.05.2023 – 21:30 UTC

DI 23.05.2023 – 13:03 UTC

DI 23.05.2023 – 19:30 UTC

MI 24.05.2023 – 01:30 UTC

MI 24.05.2023 – 06:30 UTC

MI 24.05.2023 – 11:03 UTC

MI 24.05.2023 – 15:03 UTC

DO 25.05.2023 – 09:00 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

MO 22.05.2023 – 21:30 UTC

DI 23.05.2023 – 05:30 UTC

DI 23.05.2023 – 13:03 UTC

DI 23.05.2023 – 19:30 UTC

MI 24.05.2023 – 01:30 UTC

MI 24.05.2023 – 11:03 UTC

MI 24.05.2023 – 15:03 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3