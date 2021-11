Stararchitekt David Chipperfield - ein Baumeister mit Visionen.

Sir David Chipperfield (geb. am 18.Dezember 1953 in London) ist ein vielfach preisgekrönter britischer Architekt, der weltweit Architektur an Universitäten in Österreich, der Schweiz, Italien, Großbritannien und den USA gelehrt hat. Der Wiederaufbau des Neuen Museums in Berlin, das Museum Folkwang in Essen oder das Museum Turner Contemporary in Margate, England sind herausragende Beispiele seiner Baukunst.