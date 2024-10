Bei lauter Musik, viel Prunk, Talentshows und sogar königlichem Besuch versammelten sich Hunderte von Menschen am Wochenende in Igbo-Ora im Südwesten Nigerias um ihre Zwillinge zu feiern. "Es gibt kaum eine Familie hier in Igbo-Ora, die nicht ein Zwillingspaar zu Hause hat", Oba Kehinde Gbadewole Olugbenle. Er ist der höchste Herrscher von Yewaland in Nigeria und selbst ein Zwilling.