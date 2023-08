Das verkaufte Paradies

Doch es kam für viele Bewohner der Region ganz anders.

Bild: Andana

Das raue Hochland von Papua-Neuguinea ist heute ein Schlaraffenland für Touristen mit ihrer Sehnsucht nach Exotik und für ausländische Ölfirmen auf der Suche nach neuen Ölfeldern.

Bild: Andana

Die einheimischen Stämme werden dafür bezahlt, dass sie sich für die Besucher herausputzen; eine Familie und ihr Clan haben zugestimmt, ihr Land an ExxonMobil zu verkaufen, um ihrem Traum von Modernität näherzukommen.

Bild: Andana

Doch das Geld kommt nicht, und sie sind nun in einer Falle zwischen rivalisierenden Stämmen, gierigen Politikern und einem der mächtigsten multinationalen Konzerne der Welt. Touristen richten ihre Kameras auf Tänze, die ihre Bedeutung verloren haben. Und eine Welt verschwindet sang- und klanglos.

