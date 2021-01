Das Verbrechen an den Kindern der "Schwarzen Schmach"

Die deutsche Geschichte in Bildern – Teil 2: Von der Reichsgründung bis zum Mauerfall

Der Zweite Weltkrieg (1939 bis 1945)

Lange hatten die europäischen Nachbarn weggeschaut, was in Deutschland passierte, doch dann besetzte Hitler ein Land nach dem anderen und immer mehr Nationen verbündeten sich gegen Deutschland. Sechs Jahre dauerte der Zweite Weltkrieg, bis Deutschland am 8. Mai 1945 kapitulierte. Über 70 Millionen Menschen waren tot, viele Städte weltweit lagen in Trümmern. Hitler erschoss sich am 30. April 1945.