Bei der 10. Auflage der Rugby-WM der Frauen werden erstmals 16 Mannschaften an den Start gehen. Bei der letzten Weltmeisterschaft in Neuseeland waren es noch zwölf. Gastgeber England eröffnet das Turnier am 22. August im Stadium of Light im englischen Sunderland gegen die USA. Das Finale wird am 27. September im "Home of Rugby" in Twickenham ausgetragen.