Das sind die Gewinner des Check-in-Videowettbewerbs

Antony Khumala aus Russland, Michele Finadri aus Deutschland und Whyi Gun Kim aus Süd-Korea. Herzlichen Glückwunsch!

Zuschauervideo aus Singapur

Liebeserklärung an Singapur

Unser Zuschauer Antony Khumala ist von Moskau nach Singapur gereist. In drei Tagen erkundete der junge Filmemacher die Schönheit Singapurs und setzte sie in seinem Video gekonnt in Szene! Er sagt: "In der Stadt verschmelzen asiatische und europäische Kultur zu wunderbaren Formen."

Zuschauervideo aus Kambodscha

Roadtrip durch Kambodscha

Michele Finadri aus München ist mit zwei Freunden zwei Wochen in Kambodscha unterwegs gewesen. Die Highlights ihrer Reise hat er im Video festgehalten – vom Motorradtrip durch Land und Stadt bis zu berühmten den berühmten Tempelanlagen von Angkor Wat.

Heiße Rhythmen in Mexiko und Guatemala

Ein Tanzvideo hat uns Whyi Gun Kim aus Seoul von seiner Backpacker-Reise durch Mexiko und Guatemala geschickt. Er hat in diesen beiden Ländern seine Leidenschaft für den Salsa-Tanz entdeckt und ihn am Unabhängigkeitstag in Guatemala und auf den Straßen von Mexiko-City mitgefeiert.