Das Moseltal in 360°

Schon vor 2000 Jahren entdeckten die Römer die Schönheit des Moseltals und pflanzten an den steilen Hängen Weinstöcke. Mit Trier gründeten sie ein neues Machtzentrum in Europa. Weltberühmte Bauten wie die Porta Nigra oder das Amphitheater erinnern an diese Zeit. Von den Römern sind nur Spuren geblieben, der Wein aber bedeckt noch heute vielerorts die Hänge am Flussufer. Das Moseltal ist das älteste Weinanbaugebiet Deutschlands. Über 100 Winzerorte laden zur Einkehr ein. DW-Reporterin Elisabeth Yorck von Wartenburg hat die Genussregion mit ihrer 360°-Kamera besucht.