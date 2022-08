Europa

Das Leben wird teurer - wie gehen Menschen in Europa damit um?

Als ob die Corona-Pandemie nicht genug gewesen wäre, treiben der Krieg in der Ukraine und die Inflation überall in Europa die Verbraucherpreise in die Höhe. Strom, Heizen, Tanken, Lebensmittel - alles wird teurer. Die DW hat Menschen in sechs Ländern gefragt, wie sie damit umgehen.