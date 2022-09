Das besondere Etwas - Kunsthandel 3.0 mit NFT

Einige Künstler erhielten Millionen für ihre digitalen Kunstwerke. Mit der Blockchain lässt sich etwas, das digital existiert, zum Unikat erklären und dadurch verkaufen. NFTs sind das teure neue Spielzeug von oft jungen, anonymen Sammlern mit viel Kryptowährung.



In diesem Dokumentarfilm treffen wir eine Avantgarde digitaler Künstler auf der größten internationalen Kunstmesse in Miami. Hier scheint die Sonne ewig und eine neue Generation von Kunstsammlern zeigt sich zum ersten Mal. In dieser Welt sind die NFT-Künstler die neuen Propheten. Eine Revolution auf dem Kunstmarkt durch Pixelkunst? Oder bloßes Spekulationsobjekt und neuer Irrsinn?



Sendezeiten:

DW Deutsch

DI 18.10.2022 – 23:00 UTC

MI 19.10.2022 – 05:00 UTC

MI 19.10.2022 – 10:00 UTC

DO 20.10.2022 – 13:30 UTC

DO 20.10.2022 – 18:00 UTC

DW Deutsch+

DI 18.10.2022 – 23:00 UTC

MI 19.10.2022 – 05:00 UTC

DO 20.10.2022 – 13:30 UTC

DO 20.10.2022 – 18:00 UTC



