In der Senke befindet sich ein bedeutendes Vorkommen von "weißem Gold". Es ist das Salz, das eine existenzielle Bedeutung für das Nomadenvolk der Afar hat. Früh am Morgen machen sie sich mit ihren Werkzeugen auf den Weg, um mühsam in der Hitze Salzplatten aus dem Boden zu schlagen, die sie auf lokalen Märkten verkaufen.