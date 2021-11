DailyDrone

Römische Baudenkmäler, Dom St. Peter und Liebfrauen in Trier

Die Römer residierten einst in einer der ältesten Städte Deutschlands: Die römischen und frühchristlichen Bauwerke in Trier sind 1986 von der UNESCO in die Welterbeliste aufgenommen worden. Wir zeigen sie Ihnen aus der Drohnenperspektive.