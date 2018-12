Düsseldorf schlägt den BVB

DÜSSELDORF - DORTMUND 2:1 (1:0)

-----------------

Der bisher erfolgsverwöhnte Primus Borussia Dortmund ist unerwartet ins Straucheln geraten. Im Duell bei Aufsteiger Düsseldorf musste der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga mit dem 1:2 (0:1) seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Bayern-Schreck Dodi Lukebakio (22. Minute), der schon beim überraschenden 3:3 der Fortuna in München Ende November drei Mal getroffen hatte, und Jean Zimmer (56.) rissen die Borussen am Dienstag vor 52 000 Zuschauern mit ihren Treffern aus allen Träumen von einer makellosen Hinrunde. Einwechselspieler Paco Alcácers Treffer (81.) reichte dem BVB nicht. Vor dem nächsten Rhein-Ruhr-Duell am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach hat der BVB damit nur noch sechs Punkte Vorsprung auf die Fohlenelf. Die Fortuna tankte mit dem Erfolg gegen das Topteam Selbstvertrauen für den Abstiegskampf.

Haben Sie das Spiel verpasst? Dann erleben Sie die Partie hier im DW-Liveticker nochmal nach.

ABPFIFF

94. Minute: Die bringt in erster Linie Zeit ein, denn Düsseldorf bleibt im Ballbesitz.

92. Minute: Freistoß für Düsseldorf - zwei Minuten vor dem Abpfiff. Und direkt im Anschluss noch ein Eckball für die Fortuna.

92. Minute: Dortmunds Piszczek bekommt die gelbe Karte.

92. Minute: Schafft Aufsteiger Düsseldorf nach dem Sensations-Unentschieden gegen die Bayern die nächste Sensation?

91. Minute: 90 Minuten sind rum - es läuft die Nachspielzeit, die mit vier Minuten angezeigt wird.

88. Minute: Und Funkel nimmt erneut Zeit von der Uhr. Torschütze Lukebakio verlässt das Feld, für ihn kommt Hennings.

87. Minute: Düsseldorf wechselt: Usami geht raus, Raman kommt rein.

87. Minute: Das Spiel ist jetzt extrem spannend. Beide Fanlager peitschen ihre Mannschaften an.

86. Minute: Düsseldorf kämpft um jeden Zentimeter kommt aber nicht so richtig hinten raus.

84. Minute: Ecke für den BVB! Die bringt nichts ein. Abstoß Düsseldorf.

83. Minute: Kann Düsseldorf diese knappe Führung über die Zeit retten? Aktuell gibt es keinen Befreiungsschlag. Dortmund ist am Drücker.

82. Minute: Zehn Minuten bleiben den Dortmundern noch, um das Spiel zu drehen.

80. Minute: TOR für Dortmund! Und von wem? Na klar: Vom Super-Joker schlecht hin: Paco Alcacer!

76. Minute: Auch nicht schlecht ist diese Zahl: Dortmunds erste Ecke in der 76.! Minute. (Die Düsseldorfer hatten aber auch erst eine Ecke)

75. Minute: Gelbe Karte für Düsseldorfs Stöger.

74. Minute: Es wird hektisch im Spiel. Es gibt eine Rudelbildung, weil ein Düsseldorfer auf dem Boden liegt und die Dortmunder den Ball nicht ins Aus spielen wollen.

72. Minute: Die erste nennenswerte Chance der Gäste in der zweiten Halbzeit, Sancho setzt die Kugel aber knapp über das Tor.

70. Minute: Wechsel bei Fortuna Düsseldorf: Bodzek kommt für Sobottka.

68. Minute: Dortmund hat in dieser Bundesliga-Saison noch kein einziges Spiel verloren. Daher ist es umso bemerkenswerter, dass Dortmund heute überhaupt nicht in dieses Spiel findet. Der Rückstand geht absolut in Ordnung. Man kann es - angesichts der Tatsache, dass es eine solche Überraschung ist - gar nicht oft genug betonen.

62. Minute: Die erste gelbe Karte des Spiels erhält Dortmunds Pulisic nach einem taktischen Foul.

61. Minute: Favre wirft nun also alles nach vorne - beim Stand von 0:2 nur allzu verständlich.

60. Minute: Doppelwechsel bei Borussia Dortmund. Sancho kommt für Larsen und Top-Joker Alacer für Delaney.

57. Minute: Das könnte das Tor des Monats gewesen sein. Jean Zimmer zieht ansatzlos von der rechten Position ab und knallt den Ball oben links in den Winkel. Der Angriff lief zuvor über links, dann sieht Usami den freien Zimmer, der halbrechts aus 18 Metern einfach mal draufhält - wahnsinn.

56. Minute: Was für ein TOR für Düsseldorf.

55. Minute: Der BVB mittlerweile wieder mit viel Ballbesitz, er schafft es aber nicht den entscheidenden Pass in die Tiefe zu spielen.

53. Minute: Schmelzer versucht es aus der Distanz, sein Schuss aus 18 Metern wird aber direkt geblockt. Die Düsseldorfer werfen sich in jeden Ball.

49. Minute: Reus mit einem Solo gegen drei Verteidiger - am Ende beißt er sich aber fest und vertändelt den Ball.

48. Minute: Die Düsseldorfer unverändert, Trainer Funkel sieht keinen Grund für einen Wechsel.

46. Minute: WECHSEL beim BVB: Akanji ist raus, Toprak neu im Spiel.

46. Minute: Weiter geht's!

Pause in Düsseldorf: Der Aufsteiger liegt überraschend aber verdient mit 1:0 gegen Bundesliga-Primus Dortmund vorne - durch ein Tor von Lukebakio.

HALBZEIT

45. Minute: Dortmund scheint nicht so richtig zu wissen, wie es die Abwehr knacken kann. Da wird Favre einiges zu bereden haben in der Halbzeitpause.

43. Minute: Die Düsseldorfer Abehr macht das richtig gut! Ein Beispiel: Dortmunds Delaney probiert es mal mit einer Hereingabe, aber auch die wird sofort vereitelt von der starken Düsseldorfer Abwehr.

38. Minute: Das MUSS doch das 2:0 für Düsseldorf sein! Usami schafft es am Ball vorbei zu rutschen. Was war passiert? Über rechts kommt der Ball zu Zimmermann, der ihn in die Mitte schlägt, wo Usami angestürmt kommt und das leere Tor - an Bürki war der Ball schon vorbeigeflogen - aus einem Meter verfehlt. Unglaublich.

35. Minute: Ein Beispiel dafür, dass Ballbesitz nicht alles ist: Dortmund hat rund 75 Prozent Ballbesitz, liegt aber 0:1 zurück.

32. Minute: Gute Chance für Dortmunds Götze, der aus 15 Metern abschließt. Aber kein Problem für Rensing.

30. Minute: Eine halbe Stunde ist vorbei und der Tabellenführer liegt verdient zurück! Das Konzept der Düsseldorfer geht bislang voll auf. Tief stehen und mit Kontern zu Chancen kommen. Der einzige Stürmer Lukebakio hat eine davon eiskalt zur 1:0-Führung verwandelt.

28. Minute: Wie reagiert der BVB? Noch ist alle Zeit der Welt, diesen Rückstand auf zu holen.

24. Minute: Lukebakio wird mehr und mehr zum Favoritenschreck. Erst drei Tore gegen die Bayern und jetzt das erste von dreien gegen die Dortmunder?

23. Minute: Das Stadion tobt! Warum? Weil Lukebakio trifft! Wieder ist es ein Konter, wieder haben die Dortmunder Lukebakio nicht im Griff. 1:0 für die Fortuna! Und das ist durchaus verdient!

22. Minute: TOR für Düsseldorf!

18. Minute: Jeder gewonnene Zweikampf der Düsseldorfer Spieler wird durch die Heimfans frenetisch gefeiert. Beispiel: Ayhan rettet gegen Schmelzer und verhindert somit die erste Ecke für die Gäste. Starke Aktion, für die er auch Szenenapplaus vom Publikum bekommt.

16. Minute: Da ist der Ball im Düsseldorfer Tor durch Reus, aber der Linienrichter zeigt es direkt an: Abseits durch Pulisic und das stimmt auch so!

14. Minute: Zunächst abgewehrt, aber Düsseldorf bleibt am Ball. Jetzt erst kann Dortmund den Ball in die eigenen Reihen bringen.

13. Minute: Ecke für Düsseldorf!

10. Minute: Düsseldorf legt hier richtig viel Tempo vor: Das ist jetzt die DRITTE gute Chance für die Fortuna. Diesmal rutscht der Ball aber über den Schlappen.

9. Minute: Früh wird klar, was Funkel seinen Mannen auf den Weg gegeben hat: Tief stehen, gut verteidigen und dann - wenn sich die Chance bietet - schnell nach vorne spielen auf Bayern-Schreck Lukebakio.

6. Minute: Wieder kommt Lukebakio dem Dortmunder Tor gefährlich nahe.

4. Minute: Die erste Chance hat aber Außenseiter Düsseldorf: Lukebakio wird auf der linken Seite angespielt, zieht in die Mitte, zielt dann aber genau auf Bürki. Kein Problem für den Dortmunder Torhüter.

2. Minute: Die Dortmunder werden den Sieg des ersten Verfolgers Mönchengladbach mitbekommen haben und wissen: Ein Sieg heute würde vor dem direkten Duell am kommenden Freitag deutlich den Druck aus dem Kessel nehmen.

ANPFIFF

Das Spiel heute Abend ist auch ein Duell der beiden ältesten Bundesliga-Trainer. Friedhelm Funkel (65) gegen Lucien Favre (61). Beide genießen hohes Ansehen in der Bundesliga - und beide haben sich respektvoll geäußert über den jeweils anderen vor dem heutigen Duell.

Bei der Fortuna ist heute Topstürmer Dodi Lukebakio zurück in der Startelf. Natürlich auch mit dabei: Kaan Ayhan, der Doppel-Torschütze aus dem Spiel gegen Freiburg.

Bei den Gästen setzt Dortmunds Trainer Lucien Favre auf sein bewährtes 4-2-3-1-System - mit Mario Götze als vorderste Spitze. Im Mittelfeld kommen erneut Thomas Delaney und Axel Witsel zum Einsatz. Jadon Sancho rotiert raus. Qualitativ ist das schon stark, was die Borussia in dieser Saison aufbieten kann.

Es geht nahtlos weiter mit dem nächsten Spiel. Und das heißt: Düsseldorf gegen Dortmund!

-------------------

GLADBACH - NÜRNBERG 2:0 (0:0)

Borussia Mönchengladbach hat seinen zweitenTabellenplatz in der Fußball-Bundesliga hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund gefestigt. Das Team von Trainer Dieter Hecking kam am Dienstagabend zu einem 2:0 (0:0)-Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten 1. FC Nürnberg. Thorgan Hazard (47.) und Alassane Plea (86.) erzielten die Treffer für die Gladbacher, die damit in dieser Saison zu Hause keinen einzigen Punkt abgegeben haben.

In der Tabelle liegt die Borussia nun drei Punkte und fünf Tore vor dem Tabellendritten FC Bayern München. Der Rekordmeister erwartet am Mittwoch RB Leipzig. Der Vorsprung von Borussia Dortmund beträgt sechs Punkte, der Tabellenführer spielt am Abend beim Aufsteiger Fortuna Düsseldorf und erwartet am Freitag die Mönchengladbacher.

Haben Sie das Spiel verpasst? Dann erleben Sie die Partie hier im DW-Liveticker nochmal nach.

ABPFIFF

93. Minute: Die Nürnberger mit einer Mini-Chance zum Anschlusstreffer - es bleibt aber beim 2:0.

90. Minute: Es wird etwa fünf Minuten nach gespielt. Doch schon jetzt steht wohl fest, dass die Gladbacher den Rückstand auf Tabellenführer Dortmudn zumindest für etwa zwei Stunden auf sechsPunkte verkürzt hat.

88. Minute: Damit steht fest: Egal wie die Dortmunder gleich spielen, (das berichten wir natürlich auch im Liveticker), am kommenden Freitag gibt es ein echtes Spitzenspiel zwischen der Borussia aus Dortmund und der Borussia aus Mönchengladbach.

87. Minute: Und das ist dann wohl die Entscheidung. Ein perfekter Konter der Gladbacher, abgeschlossen durch Plea zum 2:0.

86. Minute: Und die kommt sehr gefährlich vors Tor - doch der Ball wird abgefangen und im Gegenzug dann das TOR für Mönchengladbach!!

85. Minute: Nürnberg bekommt nochmal eine Ecke.

80. Minute: Die Gladbacher gehen etwas leichtfertig mit ihren Chancen um. Sie dürfen nicht vergessen. Es steht "nur" 1:0. Ein einziges Törchen für Nürnberg und aus drei Punkten würde einer!

75. Minute: Super Chance für Traore, der aber etwas in Rücklage gerät und den Ball dadurch weit übers Tor schießt.

70. Minute: Das Spiel war für ein paar Minuten unterbrochen, weil Elvedi wegen einer Platzwunde behandelt werden musste.

65. Minute: Noch ist alles drin für Nürnberg. Doch der FCN muss zwingend irgendwann aufmachen. Das wird den Fohlen sehr in die Karten spielen. Wie gut sie kontern können, haben sie nicht nur bei der Führung bewiesen.

58. Minute: Die nächste große Chance für Gladbach auf 2:0 zu erhöhen! Super Doppelpass zwischen Neuhaus und Hazard. Doch Mal wieder ist es Leibold, der in letzter Sekunde rettet.

54. Minute: Wird es jetzt das Schützenfest, das vorab von vielen "Experten" erwartet worden war? Fest steht: Mit der Führung im Rücken sieht das jetzt alles sehr viel lockerer und leichter bei den Hausherren aus.

48. Minute: Und so ist das Tor zustande gekommen: Nach schöner Kombination hat Traore viel Zeit und Raum auf rechts. In der Mitte rutscht Plea noch vorbei, doch am langen Pfosten steht Hazard und braucht nur ein zu schieben.

47. Minute: Thorgan Hazard, einer der besten Spieler der ersten Hälfte, macht das Tor und ist damit der beste Torschütze der Gladbacher.

47. Minute: TOR für Mönchengladbach!

46. Minute: Der Ball rollt wieder.

HALBZEIT

45. Minute: Verschossen! Hazard wollte den ganz elegant mittig lupfen - das hat aber nicht geklappt, der Ball geht über das Tor! Das könnte Ärger geben für Hazard, der nicht zum ersten Mal einen Elfmeter verschossen hat. In solchen Situationen bist du der Held, wenn der Ball ins Tor geht, aber wenn es missglückt, bist du der Depp.

43. Minute: Elfmeter für Mönchengladbach! Aber der ist sehr fragwürdig! Greift der Video-Assistent noch ein? Der "Kölner Keller" sagt: Ja! Richtige Entscheidung!

39. Minute: Das MUSS eigentlich die Führung für die Fohlen sein. Zakaria köpft nach einer tollen Flanke von Hazard auf den Kasten aber Nürnbergs Leibold steht auf der Linie und kratzt ihn noch heraus.

35. Minute: Da wird es kurz laut im Stadion, denn ganz Gladbach reklamiert Elfmeter. Neuhaus ist gegen Palacios gefallen. Schiedsrichter Robert Schröder lässt einfach weiterspielen. Und die Zeitlupe deckt auf. Das war gar nichts!

30. Minute: Halbe Stunde rum und wir fassen zusammen: Gladbach hat öfter den Ball und schon zwei gute Möglichkeiten - Nürnberg hatte aber die beste Chance ganz am Anfang. Das 0:0 also durchaus gerecht aktuell.

25: Minute: Nur eine Minute später die nächste gute Möglichkeit für die Hausherren durch Zakaria. Es bleibt aber beim 0:0, weil Zakaria den Ball nicht richtig trifft..

24. Minute: Und promt die erste dicke Chance für Gladbach durch Plea - doch Mühl schafft es auf Höhe des Elfmeterpunktes irgendwie noch den Ball weg zu spitzeln.

23. Minute: Die erste Hälfte der ersten Hälfte ist rum - die dickste Chance hatte Nürnberg schon in der 5. Minute. Danach wurde Gladbach besser - ohne wirklich gefährlich zu werden.

20. Minute: Strobl macht das aber nicht wirklich gut - es gibt Abstoß für die Gäste.

20. Minute: Gute Freistoßmöglichkeit für die Borussia aus gut 25 Metern.

16. Minute: Sowohl der erste Eckball der Gastgeber, als auch ein Freistoß für Gladbach durch Hazard bringen nichts ein. Die Borussia kommt aber langsam etwas besser ins Spiel.

11. Minute: Respekt Nürnberg! Mutiger Beginn des Außenseiters, der mit ein bisschen mehr Glück sogar führen würde.

8. Minute: Das Spiel nimmt an Fahrt auf. Nürnberg kommt stark über die rechte Seite - doch die Flanke geht ins Leere. Der anschließende Konter der Gladbacher kann nur durch ein Foul unterbunden werden.

6. Minute: Und diese Chance kam aus dem Nichts! So ist es passiert: Beyer lässt sich im eigenen Strafraum den Ball von Zrelak abjagen, der legt ab. Mit etwas Glück springt der Ball an die Latte und danach auf den Kopf von Fuchs, aber Sommer springt noch dazwischen und verhindert den Gladbacher Rückstand.

5. Minute: Beinahe das Führungstor für Außenseiter Nürnberg!

2. Minute: Die Kulisse stimmt! Gut 41.000 Fans haben im letzten Heimspiel des Jahres den Weg in den Borussia-Park gefunden.

ANPFIFF

18:30 Uhr: Für Köllner ist es auch nicht "so dramatisch", dass seine Mannschaft nach inzwischen neun sieglosen Partien am Stück nur noch Vorletzter ist. Er war von Anfang an auf eine komplizierte Phase eingestellt. "Wir müssen immer versuchen zu punkten. In der letzten Saison haben wir die Tabelle nicht in der Kabine hängen gehabt und haben sie auch heute nicht in der Kabine hängen", sagte der 48-Jährige. Falls die Franken allerdings aus Mönchengladbach nichts Zählbares nach Hause bringen, droht dem Club die Übernahme der Schlusslicht-Laterne.

18:29 Uhr: In der Tat schleppen die Nürnberger noch die schwere Hypothek mit den Auswärtspleiten bei Borussia Dortmund (0:7) und RB Leipzig (0:6) mit sich herum.

18:27 Uhr: Nürnbergs Trainer Michael Köllner: "Das wird heute eine Herausforderung. Es kommt auf den Geist und Charakter der Mannschaft an. Wir können hier mit einem Spiel vieles der letzten Zeit wieder gerade rücken."

18:25 Uhr: Die Vorzeichen sind klar: denn das heimstärkste Team der Liga trifft auf das auswärtsschwächste. Denn der Borussia-Park ist eine Festung. Sieben Heimspiele, sieben Siege.

18:23 Uhr: Gladbachs Trainer Dieter Hecking bringt im Vergleich zum 0:0 in Hoffenheim drei Neue: Für Lang, Cuisance (beide Bank) sowie Stindl kommen Johnson, Zakaria und Traore zum Zug.

18:20 Uhr: Neun Punkte liegt Borussia Mönchengladbach hinter Tabellenführer BVB und kann mit einem Sieg zumindest für zwei Stunden den Abstand verkürzen. Gelingt gegen den abstiegsgefährdeten 1. FC Nürnberg kein Sieg, droht der Verlust des zweiten Platzes. Denn der zuletzt wiedererstarkte FC Bayern München hat aufgeholt und liegt vor dem Heimspiel gegen RB Leipzig am Mittwoch punktgleich mit Gladbach auf Rang drei.

18:15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!