In Uganda kann sich jeder eine Rolex leisten. Hier geht's aber nicht um die Luxus-Uhr, sondern um ein beliebtes Street Food. Der Name kommt von "rolled eggs", also von Eieromeletts, die in ein Fladenbrot gerollt werden. Die Rolex hat längst Kultstatus erreicht und wird sogar in Luxushotels angeboten. Mit frischem Gemüse gefüllt, ist der Wrap ein nahrhaftes Frühstück.