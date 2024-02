CPAC 2024: Die große konservative Donald-Trump-Show

Die Mehrheit auf der jährlichen Konferenz von Konservativen feiert Trump bereits als nächsten Präsidenten. Er bringt viele hinter sich, die nicht von Anfang an überzeugt waren. Gleichzeitig gewinnt er in South Carolina.

Die biederen Gänge des Gaylord Konferenz Zentrums in Maryland verschwinden hinter der bunten Dekoration und den ausgefallenen Outfits der Menschen, die sie an diesem Samstagabend füllen. Es ist der letzte Tag der Conservative Political Action Conference, kurz CPAC. Auf dem Event kommen jährlich konservative Aktivisten und Vertreter zusammen, um sich auszutauschen.

Viele Besucher sind in Glitzer, knalligen Farben und Union-Jack-Motiven auf ihrer Kleidung angereist. Sie tragen die US-Flagge auf T-Shirts, Overalls oder wie Roberta Sikkelee Curtain, auf den Schuhen: "Ich bin hier, um Donald Trump und Jesus Christus zu unterstützen. Wir wollen nicht jemanden aus dem Establishment im Amt haben, wir, das Volk." Auf ihrem roten Kleid steht in großen Lettern: MAGA, die Abkürzung für das trumpsche Motto "Make America Great Again".

Fans wie Roberta Sikkelee Curtain wollen Trump Bild: Franziska Wüst/DW

Damit ist sie nicht alleine, der Slogan ist omnipräsent. Fast vergisst man, dass der Präsidentschaftskandidat für die Republikaner noch nicht feststeht.

MAGA-Fans rufen Trump schon zum Sieger aus

Parallel zur CPAC wählen die Menschen in South Carolina in den Primaries. Es ist der Heimatstaat der einzig gebliebenen Trump-Herausforderin Nikki Haley. Noch bevor das Wahlergebnis am Abend verkündet wird steht Donald Trump für viele Menschen bereits als Sieger fest. Und der Ex-Präsident setzt seinen Siegeszug bei den Vorwahlen fort - er besiegt seine Rivalin in South Carolina deutlich.

Trump-Konkurrentin Haley scheint aussichtslos - will aber dran bleiben Bild: Justin Sullivan/Getty Images

Der 77-jährige Rechtspopulist kommt auf rund 60 Prozent der Stimmen, wie US-Sender berichten. Haley bekräftigt aber, nicht aus dem Rennen aussteigen zu wollen.

"Ich werde definitiv für Trump stimmen. Haley würde nicht populär genug sein. Doch mehr als das, Trump ist selbstbewusster, und das ist es, worauf viele Leute ihre Stimme gründen", meinte etwa Kevin Miller schon vorab. Der 19-Jährige ist Mitglied des Republican Clubs am christlichen Hope College Michigan. Er ist Fan von Trumps Außenpolitik, insbesondere was die Grenzen angeht: "Wir hatten sie lange genug geöffnet, wir können sie schließen.” Die USA seien unter Trump zudem in weniger Kriege verwickelt gewesen. Für Miller sei das Trumps harschem Ton zu verdanken gewesen.

Student Kevin Miller sieht es wie viele hier: Trump gibt den Ton an Bild: Franziska Wüst/DW

"Globalismus wird sterben!”

Auf der Hauptbühne der CPAC spricht derweil dessen Organisator Matt Schlapp und heizt das Publikum an: "Wer ist bereit Amerika zu retten? Globalismus wird sterben!" Die Menschen klatschen und skandieren "USA". Danach kündigt eine Stimme aus dem Hintergrund den "nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten" an.

Matt Schlapp ist Vorsitzender der American Conservative Union - auch er sieht Trump schon als den kommenden Präsidenten Bild: Jose Luis Magana/AP/picture alliance

Donald Trump betritt die Bühne. Er präsentiert sich als der Retter eines Amerikas, das unter Bidens Präsidentschaft in Chaos und Kriminalität abgerutscht sei. Eine steile Behauptung - US-Studien belegen das Gegenteil. Eine Stimme für Trump, sei eine Stimme für die Freiheit, sagt Schlapp. Dabei bezieht er sich auch auf seine eigene Situation: Ermittlungen gegen ihn, im Fall Stormy Daniels, könnten eine Freiheitsstrafe von zwei bis vier Jahren zur Folge haben.

Auch Israel Markowitz sieht schon auf den ersten Blick aus wie ein Ultra-Trump-Fan. Er trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift "Jews for Trump", doch in den Primaries hätte er für Haley gestimmt: "Ich denke, sie hat einen besseren Charakter. Sie ist das Gegenteil von ihm, er ist ein unangenehmer Mensch." Das hindert ihn trotzdem nicht daran, jetzt für Trump zu stimmen, nachdem er keine Erfolgschancen mehr für Haley sieht: "Ich muss unseren Kandidaten unterstützen, denn wir können die Demokraten nicht gewinnen lassen."

Die CPAP feiert "ihren" Kandidaten Trump - er ist bewusst an diesem Ort Bild: Franziska Wüst/DW

Er ist nicht der einzige hier, der nicht von Anfang an für Trump war. Brandon Weichert hat ursprünglich De Santis favorisiert, weil Trump ihm nicht weit genug gegangen sei. Trumps Rede habe ihn jedoch überzeugt: "Er erinnerte mich an den Trump von 2016. Er hatte Spaß, er ist ein Kämpfer. Er ist jemand, der immer weitermachen wird, egal was passiert und das respektiere ich." Zudem spreche auch nach seiner Meinung Trumps Bilanz als Präsident für ihn. Die Menschen, die die CPAC besuchen, würden Nikki Haley mit dem Establishment, den Korporatisten und den Globalisten assoziieren: "Es ist nicht ihre Zeit. Trump ist der Richtige.”

Internationale Konservative vernetzen sich

Zur CPAC kommen nicht nur US-Amerikaner. Neben Trump spricht auf der Konferenz auch der Argentinische Präsident und Populist Javier Milei. Konservative Delegationen aus der ganzen Welt sind bei dem Treffen. Weichert erzählt, er habe auch Teilnehmer aus europäischen Ländern gesehen, unter anderem Abgeordnete der deutschen AfD. Monica Cotenescu, Vize-Präsidentin der Republikanischen Partei Rumäniens ist gekommen, um sich mit internationalen Konservativen zu vernetzen - und um "Mr. Trump” zu treffen: "Er ist ein Showman, er bringt die Leute dazu, ihm zu applaudieren, er bringt die Leute dazu, ihn zu lieben."

Konservative weltweit setzen auf Trump - auch Monica Cotenescu von der Republikanischen Partei Rumäniens will dabei sein Bild: Franziska Wüst/DW

Als Gegenveranstaltung zur CPAC tagen gleichzeitig gemäßigte Konservative auf der Principles First Summit in Washington, D.C. Einige von ihnen sprechen sich offen gegen Trump aus, wie auch der Gründer der Veranstaltung Heath Mayo. Am Tag vor der Konferenz sagt er der DW, er fürchte eine Transformation seiner Partei, die mit Trumps Sieg einhergehen könne: "Es wird eine Partei des Isolationismus sein, es wird eine Partei der Verschwörungstheorien über den Staat im Staate sein, der sich gegen die durchschnittlichen Amerikaner richtet." Er sagt, er vertraue aber noch in sein Land, dass es den Sieg Trumps verhindern werde.

Trump hat seinen Redeort sehr bewußt gewählt: Er ist auf der CPAC, denn für ihn bedeutet die Konferenz nicht mehr nur ein Treffen Konservativer, sondern eine Vereinigung Gleichgesinnter, wie er in seiner Rede sagt: "Eine Gruppe Menschen mit gesundem Menschenverstand - eine Gemeinschaft". Die Menschen auf der CPAC 2024 hat er auf seine Seite geholt. Die diesjährige CPAC ist MAGA: sie soll Amerika konservativ und groß machen - mit Trump.