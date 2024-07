Cottbus: CDU-Kandidatin attackiert und rassistisch beleidigt

Im brandenburgischen Cottbus ist eine Kandidatin der CDU für die Landtagswahl offenbar aus rassistischen Gründen tätlich angegriffen und beleidigt worden. Adeline Abimnwi Awemo befestigte zusammen mit Familienmitgliedern Wahlplakate, als eine ihr unbekannte Frau sie attackierte, wie die Polizei mitteilte. Sie habe die Politikerin unter anderem am Hals getroffen. Dabei soll sie auch gerufen haben: "Ihr seid keine Menschen."

Beschuldigte zeigt ihrerseits Awemo an

Awemo musste nach dem Vorfall am Donnerstagabend ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Gegen die mutmaßliche Täterin, eine 29-Jährige, wurden Ermittlungen wegen Volksverhetzung in Verbindung mit Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau die im zentralafrikanischen Kamerun geborene Politikerin, welche die deutsche Staatsbürgerschaft hat, aus rassistischen Motiven angriff. Die Beschuldigte selbst habe Awemo wegen Körperverletzung angezeigt, hieß es weiter.

Awemo bedankte sich bei den Polizisten und Ersthelfern. Sie teilte mit: "In die Politik bin ich gegangen, um mit den Menschen zu arbeiten und miteinander etwas zu verändern." Sie werde "die Cottbusserin bleiben, die sich für die Menschen" dort engagiere. Bei der Landtagswahl in Brandenburg am 22. September tritt sie im Wahlkreis Cottbus-Süd als Direktkandidatin der Christdemokraten an.

Der brandenburgische CDU-Partei- und Fraktionschef Jan Redmann Bild: Soeren Stache/dpa/picture alliance

CDU-Chef: "Das zunehmende Risiko ist unerträglich"

Der brandenburgische CDU-Vorsitzende Jan Redmann erklärte: "Das zunehmende Risiko für Menschen, die sich für unser Land politisch engagieren, ist unerträglich." Er kündigte an, nach Cottbus zu fahren, um Awemo im Wahlkampf zu unterstützen. "Alle, die die Polarisierung in unserer Gesellschaft vorantreiben und so für eine wachsende Verrohung sorgen, sind für diese Tat mitverantwortlich", kritisierte er. In den vergangenen Monaten waren bundesweit immer wieder Politikerinnen und Politiker angegriffen worden.

