Coronavirus: Was Sie über Tests wissen sollten

Was gibt es für Corona-Tests?

Immer mehr Tests auf das Coronavirus kommen auf den Markt. Ende April gab es weltweit bereits mehr als 150 verschiedene Produkte. Diese lassen sich im Wesentlichen in zwei Hauptgruppen unterteilen: Test, die nachweisen, dass jemand das Coronavirus in sich trägt und damit potentiell auch andere infizieren kann, und serologische Tests, mit denen sich nachweisen läßt, dass jemand in der Vergangenheit schon einmal infiziert war.

Nachweis der akuten Infektion

Um zu prüfen, ob jemand derzeit infiziert ist und auch andere anstecken kann, kommt meist ein Test mit der Methode der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) zum Einsatz. Alternativ gibt es auch sogenannteisotherme DNA-Amplifikations-Tests, die allerdings sehr ähnlich wie PCR-Tests funktionieren.

In beiden Fällen wird dem Patienten mit Hilfe eines Wattestäbchens im Rachenraum Speichel entnommen. Auch Auswurf aus der tieferen Lunge ist für den Nachweis geeignet. Danach wird ein bestimmter Teil des Erbgutes - etwa ein Gen - aus der Probe in zahlreichen Schritten vervielfältigt und am Ende durch ein biochemisches Verfahren namens Agarose-Gelelektrophorese bestimmt, ob das zu erwartende Viren-Erbgut in der Probe enthalten war.

Meist werden die Proben aus dem Rachenraum oder aus der Nase entnommen.

Wird das Erbgut gefunden, gilt der Patient als infektiös. Wird das Erbgut indes nicht gefunden, bedeutet das nicht unbedingt, dass der Proband nicht doch infiziert ist. Es könnte immer noch sein, dass die Viren nicht in der Probe waren, aber irgendwo anders im Körper vorhanden sind.

Das erklärt möglicherweise auch, warum in Einzelfällen bei COVID-19 Patienten, die bereits als geheilt galten, später wieder bei PCR-Tests positiv ausgefallen sind. Wahrscheinlich waren in diesen Fällen die Viren die ganze Zeit vorhanden, wurden aber in den Test vor der Entlassung nicht gefunden.

Charité Infektionsmediziner Christian Drosten verglich das in seinem NDR Podcast mit dem Versuch, einen Goldfisch in einem Becken mit einem Köcher zu fangen. Wenn man den Köcher aus dem Wasser zieht und es ist kein Fisch darin, bedeutet das nicht, dass es keine Fische im Becken gibt.

Nachweis einer Infektion in der Vergangenheit

Serologische Tests (ELISA) weisen Antikörper im Blut der Probanden nach, die das Immunsystem gegen das Virus in Stellung gebracht hat. Das bedeutet, dass der Körper bereits eine Immunreaktion auf die Infektion mit einem entsprechenden Virus gezeigt hat. Dazu muss der Proband eine kleine Blutprobe abgeben. Diese wird im Labor getestet.

Mehr dazu: Das Immunsystem im Kampf gegen Corona

Mittlerweile bieten Hersteller auch Schnelltests nach diesem Prinzip an, die allerdings von einem praktizierenden Arzt durchgeführt werden müssen. Dafür reicht es, wenige Tropfen Blut - ähnlich einem Diabetes-Test - in eine Testkassette zu tropfen und eine Pufferlösung dazu zu geben.

Befinden sich die SARS-CoV-2 typischen Immunglobuline lgM und lgG in dem Blut, verfärbt sich die Probe. Ein positiver Befund kann bedeuten, dass der Proband eine Corona-Infektion durchgemacht hat und nun dagegen eine gewisse Immunität besitzt. Es muss aber nicht so sein. Denn fast alle Antikörpertests "reagieren kreuz", wie Drosten in seinem Podcast betonte.

Einige Hersteller beteuern dagegen, dass dies bei ihren Produkten nicht der Fall sei. Es ist jedenfalls denkbar, dass jemand, der positiv getestet wurde, eine andere Coronavirus-Infektion - etwa eine Erkältung - durchgemacht hat, nicht aber eine Infektion mit SARS-CoV-2.

Wann ist ein Test sinnvoll und für wen?

CPR-Tests sind wichtig, um bei Patienten und deren Kontaktpersonen herauszufinden, ob sie gerade infektiös sind und in welche Form von Quarantäne sie müssen: Reicht es, einer Kontaktperson eine zweiwöchige Ausgangssperre zu verordnen, bei der sie aber noch Haushaltsmitglieder treffen darf, oder muss sie wirklich abgeschottet werden?

Ein positiver Antikörpertest kann bedeuten, dass der Proband eine Corona-Infektion durchgemacht hat. Es muss aber nicht so sein.

ELISA-Test sind ein wichtiger Hinweis für Epidemiologen, um abschätzen zu können, wie viele Menschen unerkannt eine Infektion durchgemacht haben und ob möglicherweise irgendwann eine gewisse Herdenimmunität erreicht wird. Das kann Politikern helfen, über die Lockerung von Einschränkungen zu entscheiden.

Auch kann der Test helfen, Menschen die sicher an COVID-19 erkrankt waren oder auch solche, die eine der neu entwickelten Impfungen bekommen haben, auf ihre Immunität hin zu überprüfen.

Verschiedene deutsche Universitätskliniken haben breit angelegte Studien begonnen, in denen sie willkürlich ausgewählte Teilnehmer mit ELISA-Tests auf eine mögliche unerkannte Infektion überprüfen - auch um mehr über das Verhalten des Virus herauszufinden.

Teststrategien verschiedener Länder

Weltweit gehen Länder im Laufe der derzeitigen Pandemie sehr unterschiedlich mit Corona-Tests um. Die Gründe dafür sind vielfältig: Unterschiede in der Leistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme, Verfügbarkeit von Tests und unterschiedliche Laborkapazitäten spielten dabei genau so eine Rolle wie die Frage, wie ernst die Bedrohung von Anfang an genommen wurde.

Auch Südkoreas Drive-in Corona-Test machten schnell weltweit Schule

So war Südkorea, das von Erfahrungen der SARS-Epidemie von 2002 gelernt hatte, eines der Länder, die schon sehr früh systematisch viele Menschen testeten, selbst jene, die keine Symptome hatten - und das auch schon, als die Fallzahlen noch vergleichsweise niedrig waren.

Deutschland ist im Hinblick auf die Gesamtbevölkerung ebenfalls eines der Länder, die sehr viel testen, allerdings vorwiegend Personen, die nachweislich Kontakte zu Infizierten hatten und Symptome zeigen. Andere Länder wie etwa die USA bauen ihre Testkapazitäten gerade massiv aus, allerdings ist dort die Pandemie auch stärker voran geschritten und die Fallzahlen sind sehr hoch. Dem stehen wiederum Staaten in Afrika entgegen, wo so gut wie nicht getestet wird.