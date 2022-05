Gedenken an ihren Vater

Die Brüder Julius Garza, 14, und Aidan Garza, 12, sprechen ein Gebet in Gedanken an ihren Vater David Garza, der an Corona starb. Am 30. eines jeden Monats gedenkt die Familie Garza des Lebens von Vater und Ehemann David, dessen Geburtstag am 30. April war und der am 30. Dezember 2020 an COVID-19 verstarb.