Coronavirus: Kulturschaffende vor existenziellen Sorgen

Vor uns liegt ein Wochenende, das für viele anders laufen wird als geplant. Keine Lesung im Rahmen des internationalen Literaturfestivals Lit.Cologne in Köln. Keine Signierstunde, kein Glas Wein in der Veranstaltungspause, kein angeregtes Gespräch mit der Begleitung. Kein Besuch in der Fußballarena, weil ein Zuschauerverbot erlassen wurde. Kein Jubel in der Fankurve, kein Stadionbier. Das Coronavirus bestimmt unseren Alltag. Noch steht das öffentliche Leben in Deutschland zwar nicht komplett still, aber die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie wurden im Laufe der Woche unweigerlich spürbar.

Für Kultur- und Sport-Fans ist die Absage einer Veranstaltung verkraftbar – zumal der Grund auf der Hand liegt: Die Gesundheit geht vor. Epidemiologen warnen eindringlich davor, im Kampf gegen die exponentielle Verbreitung des Coronavirus Zeit zu verlieren. Immer mehr Menschen weltweit infizieren sich, darunter auch prominente Sportler, Politiker und Künstler. Am Donnerstag gab Hollywood-Schauspieler Tom Hanks (63) bekannt, dass seine Frau und er an Covid-19 erkrankt seien. Ihr Zustand sei stabil, heißt es, beide befänden sich in stationärer Behandlung.

Coronavirus schürt existenzielle Ängste

Coronavirus: Diese Institutionen und Veranstaltungen sind betroffen Berliner Techno-Club Berghain Der legendäre Techno-Club im Berliner Stadtteil Friedrichshain ist ohnehin für seine harte Türpolitik bekannt, jetzt kommt sogar niemand mehr rein. Das Berghain schließt mindestens bis zum 20. April. Zuletzt stiegen die Fallzahlen in Berlin deutlich an, eine besondere Rolle spielte dabei der Club Trompete in Tiergarten. Auf einer Party infizierten sich dort mindestens 16 Menschen beim Tanzen.

Coronavirus: Diese Institutionen und Veranstaltungen sind betroffen Beethovenfest Bonn Bonn ohne Beethoven? Zumindest vorübergehend, denn auch das Beethovenfest wird abgesagt. Nicht "Für Elise", sondern wegen Corona. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem der Komponist 250 Jahre alt geworden wäre, legt das neuartige Virus die Geburtstagsfestivitäten auf Eis. Das Beethovenjahr 2020 wird rund um den Globus gefeiert - in Beethovens Heimatstadt knallen vorerst keine Korken.

Coronavirus: Diese Institutionen und Veranstaltungen sind betroffen Theater und Opernhäuser Das kulturelle Leben kommt immer mehr zum Erliegen. Viele große Theater und Opernhäuser sagen ihre Vorstellungen ab: von Köln bis München, von Berlin bis Wien. In der Hauptstadt bleiben u.a. die Berliner Philharmonie und die Staatsoper Unter den Linden geschlossen. In München trotzt man den leeren Rängen – die Bayerische Staatsoper arbeitet an einem Livestream ihres Programms.

Coronavirus: Diese Institutionen und Veranstaltungen sind betroffen Lit.Cologne Jetzt wurde auch das internationale Literaturfestival Lit.Cologne in Köln abgesagt. "In der jetzigen Situation müssen wir alles dafür tun, die Infektionsketten zu durchbrechen“, so Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Die Veranstalter folgen ihrem Rat: "Die Absage trifft uns unendlich schwer. Wir bemühen uns um Verlegung zu einem späteren Zeitpunkt", sagte Geschäftsführer Rainer Osnowski.

Coronavirus: Diese Institutionen und Veranstaltungen sind betroffen Vatikanische Museen Nach den Quarantäne-Maßnahmen in Norditalien, Fußballspielen ohne Zuschauer und der Verfügung von Italiens Ministerpräsident Conte, Museen, Theater und Kinos zu schließen, ist diese Entscheidung kaum überraschend: Der Vatikan schließt seine Museen einschließlich der Sixtinischen Kapelle (oben) bis voraussichtlich 3. April. Im Vatikan selbst stehen derzeit fünf Personen unter Quarantäne.

Coronavirus: Diese Institutionen und Veranstaltungen sind betroffen James Bond-Premiere Selbst vor Geheimagent 007 scheint das Coronavirus nicht Halt zu machen: Die Macher des neuen James Bond-Streifens "Keine Zeit zu sterben" haben die für April geplante Premiere auf November verlegt - "nach gründlicher Bewertung des weltweiten Kinomarktes", wie es heißt. Damit wurde der Kinostart des neuen 007-Abenteuers bereits zum dritten Mal verschoben.

Coronavirus: Diese Institutionen und Veranstaltungen sind betroffen South by Southwest in Austin, Texas SXSW heißt das Musik-, Film- und Technikfestival in Austin. Eigentlich sollte es vom 12. bis 22. März stattfinden. An die 400.000 Besucher wurden erwartet. Doch nun wurde es kurzfristig abgesagt, nachdem in Texas die ersten Fälle von Covid-19 auftraten. Die Veranstalter suchen jetzt nach Möglichkeiten, SXSW nachzuholen.

Coronavirus: Diese Institutionen und Veranstaltungen sind betroffen Leipziger Buchmesse Die ersten Meldungen über eine Absage machten bereits die Runde, als der Twitter-Account der Leipziger Buchmesse noch verkündete, dass die Veranstaltung stattfinden werde. Die Entscheidung der Stadt Leipzig und der Messeleitung sei eine präventive Maßnahme. Auf dem Programm der Buchmesse und des Lesefestivals "Leipzig liest" standen rund 3.700 Veranstaltungen mit 2.500 Ausstellern aus 51 Ländern.

Coronavirus: Diese Institutionen und Veranstaltungen sind betroffen Global Indian Film Awards Zwar wurden in Indien bislang wenige Infektionsfälle bestätigt, doch aufgrund "wachsender Besorgnis" sagten die Organisatoren die Verleihung des wichtigsten indischen Filmpreises ab. Der Film "Gully Boy" über einen Rapper in einem Slum von Mumbai galt als Favorit der "Bollywood-Oscars". (Das Bild zeigt eine Preisvergabe früherer Jahre)

Coronavirus: Diese Institutionen und Veranstaltungen sind betroffen The London Book Fair Lange hielt auch die der Verlagsbranche vorbehaltene Buchmesse London Book Fair an ihrer Mitte März geplanten Austragung fest. Sechs Tage vor dem Auftakt kam mit Blick auf das Coronavirus doch die Absage, auch weil zahlreiche Teilnehmer mit Reisebeschränkungen konfrontiert seien. Die Mitteilung der Buchmesse endet kämpferisch: "Die London Book Fair wird 2021 zurückkehren, besser als jemals zuvor."

Coronavirus: Diese Institutionen und Veranstaltungen sind betroffen Frankfurter Musikmesse Sie ist Europas größte Plattform für Musikbegeisterte, doch Covid-19 sorgt in Frankfurt für leise Töne. Die Internationale Musikmesse Frankfurt entfällt ausgerechnet in ihrem 40. Jubiläumsjahr. Den Besuchern aus aller Welt entgehen die Neuvorstellungen zahlreicher Instrumentenbauer, die neuesten Hard- und Software-Trends, Workshops und Live-Musik aller Stilrichtungen.

Coronavirus: Diese Institutionen und Veranstaltungen sind betroffen Jewrovision Auf den Tanz- und Gesangwettbewerb hatten sich rund 1500 jüdische Kinder und Jugendliche das ganze Jahr vorbereitet und gefreut. Nur drei Tage vor dem Event hat der Zentralrat der Juden das Großereignis wegen des Coronavirus abgesagt - für die Teilnehmenden eine riesen Enttäuschung. Im Herbst wolle man die Jewrovision jedoch nachholen. Immerhin ein kleiner Trost für die Beteiligten.

Coronavirus: Diese Institutionen und Veranstaltungen sind betroffen Pariser Modehaus Chanel Auch die Modebranche ist stark betroffen. Chanel hat bereits im Februar eine Modenschau abgesagt, die für Mai 2020 in Peking geplant war. Das Management des Modekonzerns verwies auf "die aktuelle Situation und die Empfehlungen der chinesischen Behörden". Für die Pariser Prêt-à-Porter-Schauen im Frühjahr hatten zwei chinesische Modemarken ihre Teilnahme abgesagt: Shiatzy Chen und Jarel Zhang.

Coronavirus: Diese Institutionen und Veranstaltungen sind betroffen Fashion Week Mailand Die Mailänder Fashion Week hatte es schon im Februar erwischt: Das Modehaus Laura Biagotti sagte seine Schau ganz ab. Giorgio Armani hatte entschieden, die neuen Kollektionen von vornherein ohne Publikum zu präsentieren. Modejournalisten und Einkäufer aus aller Welt konnten die Schau auf dem Laufsteg online per Live-Stream verfolgen. Hinter den Kulissen war die Unruhe über den Coronavirus groß.

Coronavirus: Diese Institutionen und Veranstaltungen sind betroffen Art Dubai und Art Basel Hongkong Die Auswirkungen des Corona-Virus haben auch zwei der renommiertesten Kunstmessen der Welt kalt erwischt. Der Ableger der Art Basel in Hongkong sollte vom 19. bis 21. März stattfinden, er lockt jährlich Kunstsammler aus der ganzen Welt ins südöstliche China. Die Art Dubai freute sich im letzten Jahr über 28.000 Besucher aus 40 Ländern - jetzt bleiben die Hallen im arabischen Emirat leer.

Coronavirus: Diese Institutionen und Veranstaltungen sind betroffen ITB Berlin Die Aufbauten der weltgrößten Reisemesse waren schon in vollem Gange, als die Veranstalter die Tourismusbörse doch noch kurzfristig absagten. Die neuen Auflagen waren nicht zu erfüllen: Jeder Teilnehmer sollte der Messe Berlin belegen, dass er nicht aus einem der von den Behörden definierten Risikogebiete stammt. Bei 170.000 Besuchern aus aller Welt war das unmöglich.

Coronavirus: Diese Institutionen und Veranstaltungen sind betroffen Pariser Louvre In der traditionell gepflegten Streikkultur Frankreichs bestimmen schon mal die Angestellten, wie die Dinge laufen: Mitarbeiter des weltberühmten Pariser Museums Louvre legten für zwei Tage die Arbeit nieder und ließen sich auch nicht von den aktuell angeordneten Präventionsmaßnahmen gegen das Coronavirus beruhigen.

Coronavirus: Diese Institutionen und Veranstaltungen sind betroffen Hamburg Ballett Das Hamburg Ballett von Choreograph John Neumeier sagte wegen des Coronavirus ein Gastspiel in Macau und Singapur ab. Auf dem Programm standen "Die Kameliendame" und "Nijinsky". Ob die Tournee nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Die Compagnie hat in 47 Jahren bereits mehr als 1000 Gastspiele in 30 Ländern gegeben. Im Frühjahr 2021 will das Hamburg Ballett auf Japan-Tournee gehen.

Coronavirus: Diese Institutionen und Veranstaltungen sind betroffen Internationale Architekturbiennale Venedig verschoben Auch die Veranstalter der Architektur-Biennale in Venedig ziehen die Reißleine: Die Leistungsschau, die sich als Plattform für Innovation und die Zukunft der Architektur versteht, wird um drei Monate verschoben und zudem verkürzt. Unter dem Motto "How will we live together" soll sie am 29. August in den Giardini (Bild) - und damit vier Tage vor der Filmbiennale - eröffnen.

Coronavirus: Diese Institutionen und Veranstaltungen sind betroffen Mission: Impossible In der "Mission: Impossible"-Reihe rettet Tom Cruise als Geheimagent Ethan Hunt die Welt - im zweiten Teil sogar vor einem tödlichen Grippevirus. In der Realität hat vorerst das Virus gewonnen und die Dreharbeiten zur 7. Folge gestoppt: Die US-Produktionsgesellschaft Paramount hat die dreiwöchigen Dreharbeiten in Venedig bis auf weiteres verschoben. (Die Bildergalerie wird fortlaufend erweitert.) Autorin/Autor: Torsten Landsberg, Heike Mund, Janis Schäfer



Für viele freischaffende Künstlerinnen und Künstler sind Veranstaltungsabsagen mitunter existenzbedrohend. Sie habe noch nie so große existenzielle Ängste in ihrer Selbstständigkeit gehabt, schreibt die Berliner Autorin Kathrin Weßling auf Twitter. "Ich finde die Absagen natürlich komplett richtig", erklärt sie in einem mehrteiligen Thread. Jedoch habe sie keine Hoffnung, dass selbstständige Künstlerinnen und Künstler mit Geldern aus öffentlichen Töpfen gerettet würden.

Eine Sorge, die Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, versucht aufzufangen. Er fordert von der Politik, einen Notfallfond einzurichten. Für Freitag (13.3.) sei ein Treffen mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters und den Kultusministern der Länder geplant, um zeitnah Entscheidungen zu treffen. Die finanziellen Mittel sollten dann an freischaffende Künstlerinnen und Künstler und kleinere Kulturinstitutionen ausgezahlt werden, wenn diese nachweisen könnten, dass sie aufgrund der Veranstaltungsabsagen Einbußen erlitten haben.

Bleibt uns die Kultur erhalten?

"Je stärker die Krise ist, umso wichtiger ist den Menschen die Kultur", glaubt Zimmerman. "Bei allen notwendigen Maßnahmen, die wir jetzt in Deutschland, in Europa und außerhalb Europas treffen, müssen wir dafür sorgen, dass uns die Kultur erhalten bleibt." In Deutschland gebe es eine große Vielfalt an Kultureinrichtungen und Förderprogrammen. Die vielen Theater, Museen, Bibliotheken und soziokulturellen Zentren würden nicht in Frage gestellt. "Ich bin mir sicher, dass auch der Staat darum kämpfen wird, dass diese Einrichtungen nicht in dieser Krise untergehen werden", so Zimmermann.

Shutdown: In Italien ist eingetreten, wovor sich hierzulande viele fürchten: Das öffentliche Leben steht komplett still

In China, wo die Corona-Krise ihren Anfang nahm, sei die Situation eine ganz andere, erklärt Tienchi Martin-Liao, Präsidentin des Internationalen PEN-Instituts, gegenüber der DW. "Es gibt zwei Gruppen von Künstlerinnen und Künstlern, die einen werden von der Regierung akzeptiert, sie brauchen keinen finanziellen Schaden zu fürchten, da sie gefördert werden und ohnehin in erster Linie für TV-Shows auftreten. Die andere Gruppe konnte sich auch vorher schon nur sehr eingeschränkt und unter großem Risiko, verhaftet zu werden, öffentlich äußern." Das Coronavirus habe diese Situation nur noch verschärft.

Igor Levit streamt Hauskonzert auf Twitter

Während die Corona-Krise auch in Europa immer mehr an Fahrt aufnimmt, bleibt zu hoffen, dass die Maßnahmen greifen und die Situation nicht außer Kontrolle gerät. Wer am 12.3. zuhause bleibt, dem sei das spontane Hauskonzert des Pianisten Igor Levit ans Herz gelegt, ab 19 Uhr MEZ via Livestream auf Twitter.