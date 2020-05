Corona-Live-Ticker vom 03. Mai: Griechenland bringt Flüchtlinge aufs Festland

Das Wichtigste in Kürze:

US-Außenminister Pompeo sieht Ursprung des Coronavirus in chinesischem Labor

In Jordanien läuft die Wirtschaft wieder an

Corona-Immunitätsausweis auf dem Prüfstand

Die Meldungen im Einzelnen - alle Zeiten in MESZ

Griechenland bringt Flüchtlinge aufs Festland

Hunderte Flüchtlinge dürfen wegen der Corona-Pandemie Moria verlassen.

18:35 Uhr - Angesichts der Coronavirus-Pandemie durften rund 400 Migranten das Lager von Moria auf der griechischen Insel Lesbos verlassen. Wie der Staatsrundfunk berichtete, sollen sie von Fähren zum griechischen Festland gebracht werden. Weitere 100 Migranten sollen nach Medienberichten am Dienstag folgen. Laut Kreisen des Migrationsministeriums handelt es sich vor allem um ältere und kranke Menschen sowie Familien. Sie werden in gemieteten Hotels, Wohnungen und Lagern in fast allen Landesteilen untergebracht. Bereits in den vergangenen Wochen hatte Athen Hunderte Migranten zum Festland bringen lassen. Es wurde immer wieder gewarnt, dass ein Ausbruch von Corona in den restlos überfüllten Flüchtlingslagern katastrophale Folgen hätte.

18.17 Uhr – US-Außenminister Mike Pompeo hat China in der Debatte über den Ursprung der Coronavirus-Pandemie erneut scharf attackiert. Es gebe "überwältigende Beweise", dass der Erreger aus einem Labor im chinesischen Wuhan stamme, sagte Pompeo dem TV-Sender ABC. China sei bekannt dafür, "minderwertige Labore zu betreiben". Der US-Außenminister warf Peking zudem vor, Untersuchungen zum Ursprung des Coronavirus zu blockieren. Den chinesischen Behörden zufolge ging Sars-CoV-2 von einem Fisch- und Wildtiermarkt auf den Menschen über. Seit Monaten gibt es aber Spekulationen, das Virus könnte im Wuhan-Institut für Virologie durch einen Unfall freigesetzt oder sogar absichtlich geschaffen worden sein.

17.40 Uhr - Jordanien hebt alle ökonomischen Beschränkungen auf, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Das Land hatte vor zwei Wochen begonnen, Schritt für Schritt Einschränkungen zu lockern.

17.39 Uhr - Slowenien hat erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie in einem 24-Stunden-Zeitraum keine einzige Neuansteckung registriert, wie die Nachrichtenagentur STA berichtete. Damit bleibe die Zahl der Menschen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert wurden, bei 1439. Die Zahl der Toten wurde mit 59 angegeben. Den ersten Fall hatte das EU-Land am 4. März verzeichnet.

16.35 Uhr - Die Lufthansa rechnet mit "einem baldigen Abschluss" der Verhandlungen über Staatshilfe in Milliardenhöhe. Man befinde sich "in einem intensiven und konstruktiven Austausch mit der Deutschen Bundesregierung", hieß es in einer internen Mitteilung an die Belegschaft. Die staatlichen Hilfen könnten zum Teil als stille Beteiligung fließen. Im Gegenzug ist auch eine staatliche Beteiligung im Gespräch. Die Corona-Pandemie hat das Luftfahrtunternehmen in die größte Krise seiner Geschichte gestürzt.

16.33 Uhr - Nach einer rund zweimonatigen Corona-Zwangspause dürfen Fußballclubs der italienischen Serie A vorzeitig ab Montag mit Einzeltraining beginnen. Eigentlich sollte das Training im professionellen Mannschaftssport erst vom 18. Mai wieder erlaubt sein. Doch nach Protesten der Clubs und einer Prüfung durch den wissenschaftlichen Beirat der Regierung weitete das Innenministerium ursprünglich für internationale Einzelsport-Athleten vorgesehene Lockerungsmaßnahmen nun auch auf den Profifußball aus.

15.50 Uhr - Kanzleramtschef Helge Braun hat um Verständnis dafür geworben, dass es bei den Lockerungen der Corona-Beschränkungen zu Ungleichbehandlungen kommen kann. Es könne "nicht immer eine absolute Gleichberechtigung aller gesellschaftlichen Bereiche geben, weil unser Vorgehen eben schrittweise ist", sagte der CDU-Politiker der "Welt am Sonntag". Angesprochen auf Gerichtsurteile, die zuletzt einige Maßnahmen aufhoben, sagte Braun, er verstehe jedes Urteil. "Aber ich empfinde es schon als Herausforderung, wenn sich Gerichte auf den Gleichheitsgrundsatz berufen, um einzelne unserer Maßnahmen aufzuheben oder zu modifizieren." Der Deutsche Richterbund wies die Kritik zurück. Die Justiz bewähre sich in der Corona-Krise beim Schutz der Grundrechte von Bürgern und Unternehmen.

Video ansehen 01:09 Massive Zunahme von Infektionen in Russland

14.59 Uhr - Im Zuge von Lockerungen einiger Corona-Auflagen haben in Thailand Restaurants, Märkte, Parks, Sportvereine und einige Geschäfte wieder geöffnet. Gleichzeitig warnte die Regierung vor Nachlässigkeit. "Bitte bleiben Sie zu Hause, gehen Sie vielleicht einigen erlaubten Aktivitäten nach, und arbeiten Sie von zu Hause aus weiter", appellierte der Oberbefehlshaber der Armee, General Pornpipat Benyasri an die Menschen. Laut örtlichen Medienberichten drängten sich Autos mit Reisenden über das Feiertagswochenende auf den Straßen im ganzen Land, nachdem die Regierung am Donnerstag die ersten Lockerungen angekündigt hatte.

14.41 Uhr - Auch die im nächsten Monat geplante Gay-Pride-Parade in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv wurde nun offiziell wegen der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit verschoben. Man hoffe, sie noch später in diesem Sommer nachholen zu können, teilte eine Sprecherin mit. Auch die Paraden in Haifa, Jerusalem und Beerschva finden nicht statt. Der Pride-Monat Juni werde aber trotzdem durch virtuelle Ereignisse gefeiert werden, hieß es. Israels Gay-Pride-Paraden ziehen jedes Jahr Hunderttausende Besucher aus aller Welt an, die dort gleiche Rechte für Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle (LGBT) fordern.

14.30 Uhr - Der Flughafen Wien bietet ab Montag Coronavirus-Tests an, um die bei Einreise in Österreich sonst übliche 14-tägige Quarantäne zu vermeiden. Passagiere könnten sich für 190 Euro bei Ankunft auf das Virus testen lassen, teilte der Flughafen mit. Das Ergebnis soll innerhalb von zwei bis drei Stunden vorliegen. Bislang müssen Einreisende entweder einen negativen Corona-Befund vorweisen, der nicht älter als vier Tage ist, oder sich für zwei Wochen isolieren.

14.00 Uhr - Die Philippinen haben wegen der erwarteten Rückkehr weiterer Zehntausender im Ausland lebender Staatsbürger Flugreisen in das Land ausgesetzt. Damit wollten die Behörden die Quarantäne-Einrichtungen entlasten, hieß es. Derzeit müssen alle Rückkehrer 14 Tage in solchen - bereits gut gefüllten - staatlichen Quarantäne-Einrichtungen verbringen. Die mit nur achtstündiger Vorwarnung erfolgte Flugbeschränkung soll eine Woche dauern. Viele philippinische Migrantenarbeiter sitzen nun vorerst weiter in ihren Gastländern fest.

13.59 Uhr - Trotz der Corona-Pandemie will Weißrussland an seiner Militärparade am 9. Mai in Erinnerung an das Kriegsende vor 75 Jahren festhalten. "Wir können die Parade nicht einfach absagen", sagte Präsident Alexander Lukaschenko der Staatsagentur Belta zufolge. Auch im Krieg seien Menschen an Viren und anderen Krankheiten gestorben. Der autoritär regierende Lukaschenko hat das Virus bislang als "Psychose" kleingeredet. In dem Land zwischen Russland und Polen wird auch weiter Fußball gespielt, was international für Kritik sorgte.

13.19 Uhr - Immer mehr afrikanische Länder vertrauen auf ein angebliches Heilmittel gegen Corona, das die Regierung von Madagaskar verkauft. Tansania, die Republik Kongo, Senegal, Guinea-Bissau und Äquatorialguinea haben bereits Interesse gezeigt und teilweise Bestellungen aufgegeben. Das Mittel "COVID Organics", eine Art Tee, basiert Medienberichten zufolge auf der Artemisia-Pflanze, die auch gegen Malaria eingesetzt wird. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt es jedoch noch keine Studien, die die Wirksamkeit des Stoffs gegen COVID-19 belegen. Die Regierung von Madagaskar teilte das Getränk in den vergangen Wochen bereits an die eigene Bevölkerung aus und bewarb es in offiziellen Schreiben an andere Regierungen. Auch die katholische Kirche in Madagaskar stellt sich hinter den umstrittenen Kräutertrunk.