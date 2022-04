Corona: Deutschland auf dem Weg ins Ungewisse

Dirk Paessler ist derzeit mit seinen Modellen zur Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland am Ende. Dabei hat der Unternehmer in den vergangenen zwei Jahren häufig sehr genau die Entwicklung der Pandemie in Rechenmodellen beschrieben.

Niemand könne jetzt sicher prognostizieren, wie sich die Infektionszahlen in den kommenden Wochen entwickeln würden, sagt der Unternehmer aus Süddeutschland.

Fast überall in Deutschland fallen an diesem Wochenende die meisten Corona-Schutzmaßnahmen: In Geschäften müssen keine Masken mehr getragen werden, in Restaurants werden von den Gästen weder Impfnachweise noch negative Testergebnisse mehr verlangt. Deutschland folgt damit dem Beispiel seiner westeuropäischen Nachbarländer.

Auch in Deutschland endet die Maskenpflicht.

Dabei gibt es einen großen Unterschied: Während sich in Spanien in den meisten Regionen im Sieben-Tages-Durchschnitt weit weniger als 300 Menschen am Tag mit dem Coronavirus anstecken, sind es in Deutschland in vielen Landstrichen mehr als 2000. Deutschland verzeichne Höchststande und "die höchste Dunkelziffer" der ganzen Pandemie, sagt Paessler im Gespräch mit der DW.

Gefahr neuer Varianten

Es sei unverantwortlich, jetzt "ohne Not alle Regeln fallen zu lassen". Niemand könne die weitere Entwicklung der Pandemie in Deutschland voraussagen. Bis heute fehle es an flächendeckenden Abwasser-Untersuchungen wie in Großbritannien. Dort können steigende Corona-Infektionen regional früh erkannt werden. "Wollen wir hoffen, dass nicht irgendwann ein noch ansteckenderes Virus auftaucht", das kränker mache als die Delta-Variante, sagt Paessler. Deutschland würde den "Anfang gegebenenfalls gar nicht merken, bis die Intensivstationen wieder ohne Vorwarnung volllaufen." Paessler hat mit Beginn der Pandemie begonnen, eigene Infektions-Modelle zu berechnen, weil ihm die Grafiken vieler staatlicher Institutionen in Deutschland zu ungenau waren. Eigentlich arbeitet er als Manager für zwei Klimaschutz-Unternehmen in Süddeutschland.

Deutschland springe also in ein schwarzes Vorhersageloch – weil die Schutzmaßnahmen fallen. Gut möglich, dass bis weit in den Sommer hinein die Probleme durch Personalausfälle anhalten. Viele Menschen erkranken an Corona, haben meist wegen der Omikron-Variante einen leichten Krankheitsverlauf – fallen aber trotzdem bei der Arbeit aus. Zum Beispiel in den Krankenhäusern, wo in den vergangenen Wochen die Einweisungen von Corona-Kranken kontinuierlich anstiegen.

Große Impflücke in Deutschland

Das liegt auch an der im westeuropäischen Vergleich noch immer großen Impflücke in Deutschland. Vor allem bei den über 60-jährigen. Das geht aus den Daten der EU-Gesundheitsbehörde ECDC hervor. Demnach waren bis Mitte Februar 89,6 Prozent der über 60jährigen in Deutschland vollständig geimpft (ohne Booster-Impfung), in Spanien in dieser Altersgruppe mehr als 98 und in Portugal sogar 100 Prozent. Auf der iberischen Halbinsel wurden die Menschen mit guter Kommunikation zum Impfen gebracht. Die Gesundheitsbehörden haben sie direkt angeschrieben und zu einem Impftermin eingeladen.

Das gibt es bis heute in Deutschland nicht. Hier steigen seit Anfang des Jahres die Impfzuwächse auch bei der Grundimpfung nur langsam: Das Robert-Koch-Institut (RKI), die nationale Gesundheitsbehörde, registrierte Mitte Januar bis Mitte Februar ein Plus von 2,3 Prozentpunkten. Ohne flächendeckende Immunisierung wird es aber immer wieder zu schlimmen Corona-Ausbrüchen kommen in der kalten Jahreszeit, wenn sich das Virus in Innenräumen leicht verbreitet.

Eine große Imfpflücke macht es dem Virus zudem leicht, sich weiter zu entwickeln: Es testet seine Fitness zwischen Geimpften und Ungeimpften. Nach den RKI-Zahlen zu schließen, lassen sich offenbar immer weniger Nichtgeimpfte noch überzeugen, sich mit einer Spritze immunisieren zu lassen.

Keine Mehrheit für Impfpflicht

Eine Impfpflicht für Menschen ab 18 Jahren sollte hier Abhilfe schaffen. Doch in den vergangenen Tagen wurde deutlich, dass die in Deutschland politisch offenbar nicht mehr durchsetzbar ist. Noch im Februar legten Abgeordnete aller drei Regierungsparteien einen entsprechenden Gesetzesentwurf vor.

Bislang ohne Durchbruch: Debatte um Impfpflicht im Deutschen Bundestag.

Für dieses Gesetz erreichen die Regierungsparteien SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP aber keine Mehrheit unter ihren Abgeordneten. Vor allem viele Politikerinnen und Politiker der liberalen FDP wollen den Deutschen nicht vorschreiben, ob sie sich impfen lassen müssen oder nicht.

Für den Pandemie-Modellierer Dirk Paessler ist damit klar, dass die Gefahr durch das SARS-CoV-2-Virus in die Zukunft getragen wird. Dabei hätte Deutschland "einen Großteil dieses Risikos zu kleinem Preis vermeiden können". Anders als in Ländern wie Spanien oder Portugal sei es für Deutschland unklar, ob das Virus in diesem Jahr wirklich nachhaltig zurückgedrängt werden könne. "Warum setzt man eine der größten Volkswirtschaften der Welt so einem Risiko aus?"

Für den Unternehmer ist klar, dass "wir im Herbst ohne Regeln sicher nicht durchkommen werden". Das würde heißen, dass die an diesem Wochenende in Deutschland aufgehobenen Schutzmaßnahmen bald wieder eingeführt werden müssten. Er glaubt, Corona gehe – zumindest in Deutschland – lediglich in die nächste Runde.