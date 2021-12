Corona: deutliche Übersterblichkeit in Deutschland

Übersterblichkeit: Ein furchtbares Wort. Ganz grob beschreibt der Begriff, wie viele Menschen mehr in einem Jahr in einem Land durch außergewöhnliche Umstände ihr Leben lassen. Und das ist dann auch die Haupt-Aussage der vorläufigen Bilanz des Statistischen Bundesamtes zur Corona-Krise: Die Pandemie hat auch in Deutschland zu einer messbaren Übersterblichkeit geführt. Und ein Ende ist nicht absehbar, wie der Vizepräsident des Wiesbadener Amtes, Christoph Unger, am Donnerstag erklärt: "Heute vor zwei Wochen hat das Robert-Koch-Institut die erschütternde Zahl von 100.000 an Covid-19 verstorbenen Menschen in Deutschland verkündet. Es ist viel zu früh für eine Bilanz."

7 Prozent mehr Tote als vor der Pandemie

Aber einen Anstieg der Sterblichkeit kann man im bisherigen Verlauf der Pandemie durchaus verzeichnen. "In den ersten zwölf Monaten der Pandemie von März 2020 bis Februar 2021 war der Anstieg hoch", so Unger. "Es starben 7,5 Prozent oder fast 71.000 Menschen mehr als vor diesem Zeitraum. Und am höchsten lagen diese Sterbefall-Zahlen bislang im Dezember 2020 und im Januar 2021."

Christoph Unger vom Statistischen Bundesamt: "Im ersten Pandemie-Jahr starben über 70 000 Menschen mehr als davor."

Dem Zeitpunkt also der heftigen zweiten Welle der Pandemie, die den Menschen ein Weihnachten voller Kontakt-Beschränkungen bescherte.

Einfluss der Beschränkungen nicht messbar

Überraschend ist das Fazit, dass Unger und seine Mitarbeiter über das Auf und Ab von Kontaktverboten, der Schließung von Bars, Kinos, Theatern und Restaurants ziehen: "Die erhöhten Sterbefallzahlen treten trotz der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie auf. Sie lassen nicht ermessen, was ohne oder mit milderen Maßnahmen passiert wäre."

Deutschland - im Griff der vierten Welle Traurige Bilanz Auf einem Friedhof in Bonn trauert ein Mann um seine verstorbene Frau. Sie ist eine von mittlerweile mehr als 100.000 Menschen in Deutschland, die im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben sind. Die Häufigkeit der täglichen COVID-Tode ist zuletzt wieder stark anstiegen. Waren es am 1. Oktober noch 66, so meldet das RKI seit dem 21. November mehr als 200 Todesfälle im Sieben-Tage-Durchschnitt.

Deutschland - im Griff der vierten Welle Letzte Warnung Särge stehen vor dem Einäscherungsofen eines Krematoriums. Auf einen Sargdeckel hat ein Bestattungsunternehmen mit Kreide "Corona" geschrieben - als Warnhinweis für die Mitarbeiter. Nach wie vor sind es vor allem ungeimpfte ältere Menschen, die an der Pandemie versterben. Doch auch die Zahl der Impfdurchbrüche nimmt zu.

Deutschland - im Griff der vierten Welle Sorge um die Ältesten ... Eine Altenpflegerin testet einen Bewohner eines Seniorenheims vor den Toren Berlins. In den vergangenen Wochen kam es mehrfach zu Corona-Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen, bei denen Bewohner verstarben. Auch deshalb ist die Debatte um eine Impfpflicht in Gesundheitsberufen in vollem Gange. In Italien, Frankreich und Griechenland gibt es sie schon, Österreich will in Kürze nachziehen.

Deutschland - im Griff der vierten Welle ... und um die Jüngsten Selbsttests in Kitas und Schulen - für Kinder längst Routine. Keine andere Bevölkerungsgruppe wird so regelmäßig und flächendeckend auf Corona getestet. Und doch ist die Inzidenz der Fünf- bis Vierzehnjährigen bis zu dreimal so hoch wie die aller Deutschen. Auch deshalb hoffen viele Eltern auf die Zulassung eines Corona-Impfstoffes für Kinder. Ende der Woche will die EMA darüber entscheiden.

Deutschland - im Griff der vierten Welle Volle Intensivstationen Ein Facharzt versorgt einen COVID-19-Patienten auf der Intensivstation der Leipziger Uniklinik. Noch liegt die Zahl derer, die mit COVID-19 stationär behandelt werden, unter den Höchstwerten vom vergangenen Dezember. Doch das Klinikpersonal schlägt Alarm. Im Bundesland Sachsen stehen einige Klinken offenbar unmittelbar vor der Triage: Sie können nicht alle Patienten vollumfänglich behandeln.

Deutschland - im Griff der vierten Welle Längere Verweildauer Ein Corona-Patient sitzt mit Zugängen und Beatmung auf der Intensivstation des Städtischen Klinikums Dresden. Die Hospitalisierungsrate ist als Richtwert für Maßnahmen umstritten. Sie deckt das Infektionsgeschehen verzögert ab. Zudem sind viele COVID-Patienten jünger als in den Wellen zuvor. Ihre intensivmedizinische Behandlung dauert länger - und die Betten werden nicht so schnell wieder frei.

Deutschland - im Griff der vierten Welle Das Virus fährt mit Am Hamburger Hauptbahnhof drängeln sich Pendler und Reisende aneinander vorbei. In Zügen, Bahnen und Bussen gilt seit letzter Woche 3G - nur Geimpfte, Genesene oder Getestete dürfen sie benutzen. Kontrollieren sollen das Fahrer, Schaffner und Bordpersonal. Doch das geht höchstens stichprobenartig. Auf jeden Fall weiter gültig ist die Maskenpflicht. Bei Nichtbeachtung drohen Bußgelder bis 150 Euro.

Deutschland - im Griff der vierten Welle My home is my office Wer nicht unbedingt pendeln muss, sollte deshalb auch zuhause bleiben. Erst Ende Juni war die Homeoffice-Pflicht ausgelaufen, jetzt kehrt sie wieder zurück. Angesichts der immer höheren Fallzahlen sei das oberste Gebot, Kontakte zu reduzieren. Wo immer es geht, wird die Arbeit daher erneut zurück nach Hause verlagert - an den Schreibtisch oder - wie hier - aufs Sofa.

Deutschland - im Griff der vierten Welle Lebkuchen oder Lockdown? Vielerorts in Deutschland öffnen derzeit wieder die Weihnachtsmärkte, wenn auch häufig mit strengen Zugangsregeln und limitierter Besucherzahl, so wie hier in Freiburg. Angesichts extremer Inzidenzen fallen aber auch Weihnachtsmärkte aus. Das Bundesland Bayern hat alle Weihnachtsmärkte abgesagt. Dort gilt sogar: Gemeinden mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 1000 müssen in den Lockdown.

Deutschland - im Griff der vierten Welle Scheibe runter, Spritze rein! Weil die Impfquote stockt, will die Bundesregierung jetzt wieder verstärkt auf niedrigschwellige Impfangebote wie Impf-Drive-ins und mobile Impfteams setzen. Auch die dritte Impfung soll mit großem Tempo vorangetrieben werden, um mit dem Booster Deutschlands Bevölkerung "winterfest" zu machen - wie der wohl künftige Kanzler Olaf Scholz sagte.

Deutschland - im Griff der vierten Welle Locker lassen, bitte! Angesichts einer steigenden Zahl von Impfdurchbrüchen und eines nachlassenden Impfschutzes nach sechs Monaten erscheint das auch bitter nötig. Ansonsten hilft nur eines: konsequent testen! Gerade mal einen Monat lang, vom 11. Oktober bis zum 11. November, waren Bürgertests kostenpflichtig, jetzt sind sie wieder gratis - egal ob man geimpft ist oder nicht. Autorin/Autor: Thomas Latschan



Wahrscheinlich, wenn auch nicht exakt zu beziffern, ist aber schon, dass die Fallzahlen ohne die Einschränkungen wesentlich höher gewesen wären. Dass etwa das Tragen von Masken und der Verzicht auf viele soziale Kontakte andere Infektionskrankheiten zurückdrängte, lässt sich sehr wohl beziffern. Unger: "Die Todesursachen-Statistik zeigt, dass die Maßnahmen offensichtlich zu deutlich weniger Todesfällen aufgrund anderer infektiöser Atemwegserkrankungen führten. So starben 2020 rund 3800 Menschen weniger an Seuchen-Erkrankungen als im Mittel der Jahre 2016 bis 2019." Die alljährliche Grippewelle etwa fiel zum Jahreswechsel 2020 und 2021 so gut wie aus.

Weit weniger Operationen und Krankenhausaufenthalte

Viel ist in Deutschland und auch in anderen Ländern immer wieder die Rede von der hohen Auslastung der Krankenhäuser, vor allem der Intensivstationen, durch Covid-19-Erkrankte. In der gegenwärtigen heftigen vierten Welle erschrecken bereits

Bilder von Transporten schwer Erkrankter per Flugzeug in andere, weniger betroffene Regionen. Tatsächlich lässt sich die Belastung der Kliniken auch in der Statistik messen: 2020 gab es in Deutschland fast 2,5 Millionen oder rund 13 Prozent weniger der ansonsten ganz gewöhnlichen Behandlungen im Krankenhaus. So niedrig war diese Zahl zuletzt 2006. Und die Zahl der Operationen sank 2020 sogar um fast zehn Prozent.

Covid-19: Erkrankung trifft überwiegend alte Menschen

Die Zahlen der Statistik-Behörde untermauern auch die These, dass vor allem ältere Menschen mit Vorerkrankungen schwer von der Pandemie getroffen werden und auch sterben. 70 Prozent der Covid-19-

Überlastung der Krankenhäuser wegen Corona: Patienten-Verlegung von München nach Hamburg durch die Bundeswehr.

Toten waren 2020 älter als 80 Jahre. Und die meisten von ihnen hatten die typischen Vorerkrankungen dieser Altersgruppe wie Herzleiden, Demenz, Nierenkrankheiten oder Diabetes. Erlagen sie vor der Pandemie Lungenentzündungen oder anderen Infektionen, ist nun häufig das Corona-Virus Todesursache.

Kein Anstieg der Selbstmordrate

Dass die Pandemie und ihre Beschränkungen zu vielen psychischen Leiden führen, zu Einsamkeit, Depressionen und damit einhergehenden schweren Erkrankungen, wird immer wieder von vielen Experten betont.

Überraschend ist hier ein weiterer Befund des Statistischen Bundesamtes, wie Karin Böhm sagt, Leiterin der Abteilung Gesundheit und Soziales in Wiesbaden: "2020 beendeten 9206 Menschen in Deutschland ihr Leben durch einen Suizid. Das ist der zweit-niedrigste Wert seit 1980. Noch niedriger war der Wert bislang nur 2019 mit 9041 Fällen."

"Deutschland ist mild durch die Pandemie gekommen"

Und trotz aller Dramatik der gegenwärtigen Corona-Entwicklung in Deutschland zieht Felix zur Nieden von der Statistik-Behörde noch ein halbwegs versöhnliches bisheriges Fazit für das Land: "Im internationalen Vergleich kann man schon sagen, dass Deutschland vergleichsweise mild betroffen war von dieser Pandemie. In anderen Ländern waren die Auswirkungen wesentlich deutlicher. In vielen westeuropäischen Ländern haben wir einen Einbruch in der Lebenserwartung im Jahre 2020 gesehen, der seit dem Zweiten Weltkrieg so nicht zu beobachten war. In Deutschland sieht man zwar auch Effekte, aber sie waren lange nicht so deutlich wie in vielen anderen Ländern." So liegen die absoluten Todeszahlen durch das Virus etwa in Großbritannien mit rund 146.000 Fällen und in Italien mit fast 144.000 Fällennoch deutlich höher als in Deutschland, das aber mehr Einwohner hat als diese beiden Länder.