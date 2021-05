Copa America nun in Brasilien

"Die Copa América 2021 wird in Brasilien gespielt", teilte der südamerikanische Fußball-Verband CONMEBOL am Montag nach einer Krisensitzung mit. "Die Termine für Auftakt und Finale der Turniers sind bestätigt." Die Copa América soll vom 13. Juni bis 10. Juli ausgetragen werden - parallel zu den Fußball-Europameisterschaften.

Zuvor war Argentinien als noch verbliebener Gastgeber der Copa América ausgefallen. Innenminister Wado de Pedro hatte nach einem Treffen mit Staatspräsident Alberto Fernandez in einem Interview mit dem TV-Sender C5N verkündet: "Aus hygienischer Sicht erachten wir es für schwierig, dass in Argentinien gespielt wird."

Das Land verzeichnet derzeit die höchsten Zahlen an Corona-Neuinfektionen seit dem Beginn der Pandemie. Am 20. Mai hatte Regierungschef Fernandez daher einen strikten Lockdown verordnet. Am selben Tag hatte Kolumbien wegen der blutigen Proteste gegen die Regierung im Land um eine Verschiebung der Copa auf Jahresende gebeten, die CONMEBOL hatte dem Land daraufhin die Gastgeberrolle entzogen.

