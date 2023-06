Claus Stäcker

In Rostock aufgewachsen, erlebte Claus die "Wende" als Student am Puls des Geschehens - in Leipzig. Über die Nachrichtenagentur und den MDR führten ihn Fernweh und Neugier Anfang der 1990er Jahre nach Südafrika. Dort erlebte er 1994 die ersten demokratischen Wahlen, sah Nelson Mandela mehrfach live, schrieb für ostdeutsche Zeitungen, die heimische "Mail and Guardian" und absolvierte ein Postgraduierten-Studium "Cultural History of Africa". Mauerfall und Zeitenwende in Südafrika prägen seine journalistischen Grundüberzeugungen für eine faire und offene Welt bis heute. Ab 2001 berichtete er für die ARD aus Johannesburg, von 2008 bis 2013 als Korrespondent für das Südliche Afrika. Bereist hat er über 30 afrikanische Länder.