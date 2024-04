Christine Lebert

Christine arbeitet seit mehr als 25 Jahren als Journalistin. Sie studierte Medien- und Kommunikationswissenschaft sowie Nordamerikastudien an der Freien Universität Berlin. Seit 2020 arbeitet sie bei der DW als Redakteurin und Reporterin in der Hauptabteilung "Life and Style, Culture and Documentaries". Sie produziert Beiträge und Feature für das Lifestylemagazin "Euromaxx" und die Kultursendungen "Kultur.21" und "Kultur Intensiv". Christine ist eine Vollblutjournalistin und wird von ihrer Neugier und Leidenschaft für Menschen, Mode und Trends angetrieben.