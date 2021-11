Christian Wulff

Kaum ein Politiker in Deutschland stieg so weit auf und fiel dann so tief. Erst Minister-, dann Bundespräsident, dann das aprupte Karriere-Ende. Am 17. Februar 2012 trat Wulff vom höchsten deutschen Amt zurück.

Einen Tag zuvor hatte die Staatsanwaltschaft Hannover die Aufhebung seiner Immunität wegen Verdachts der Vorteilsannahme beantragt. Die Medien berichteten breit über diese Affäre, was Wulff letzlich bewog, das Amt des Bundespräsidenten aufzugeben.