Christian Pulisic wechselt vom BVB zum FC Chelsea

Transfer-Hammer gleich zu Jahresbeginn: Christian Pulisic wechselt von Borussia Dortmund zum englischen Top-Klub FC Chelsea. Die Ablösesumme für den US-Boy liegt bei 64 Millionen Euro, sein Vertrag bei den Londonern gilt ab sofort. Allerdings muss der BVB noch nicht auf Pulisic verzichten, denn der 20-Jährige wird mit sofortiger Wirkung an den BVB ausgeliehen. Er steht also noch bis Sommer für Dortmund auf dem Platz und könnte sich mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft nach England verabschieden.

"Es ist ein Privileg, bei so einen legendären Klub unterzeichnet zu haben. Ich freue mich auf die harte Arbeit, um diese Mannschaft mit Weltklasse-Spielern zu unterstützen", wird Pulisic auf der Chelsea-Website zitiert. "Es war immer Christians großer Traum, in der Premier League zu spielen", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc: "Das hat sicher auch mit seiner amerikanischen Herkunft zu tun, und infolgedessen war es uns nicht möglich, seinen Vertrag zu verlängern."



Der börsennotierte BVB veröffentlichte am Mittwochmorgen eine Ad-Hoc-Meldung und schrieb: "Der Spieler Christian Pulisic ("Spieler") wechselt von der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ("BVB") zum Chelsea Football Club PLC ("Chelsea FC"), wird aber bis zum Ende der Bundesligasaison 2018/2019 an den BVB zurück ausgeliehen. Hierüber haben beide Clubs und der Spieler Einigung erzielt. Chelsea FC wird dem BVB eine fixe Transferentschädigung in Höhe von 64,0 Mio. EUR (vier und sechzig Millionen Euro) zahlen, die Rückausleihe an den BVB erfolgt unentgeltlich.

Profi-Debüt mit 17 Jahren

Pulisic war 2015 als Teenager von den Pennsylvania Classics in die Jugendabteilung des BVB gewechselt. Seit Januar 2016 gehört er zum Profikader. Sein Debüt in der Bundesliga feierte Pulisic am 30. Januar 2016 im Alter von 17 Jahren und 134 Tagen beim 2:0-Heimsieg gegen den FC Ingolstadt 04. Er wurde in der 68. Spielminute eingewechselt. Seitdem hat er 115 Pflichtspiele in Liga, Pokal und Europapokal für Borussia Dortmund bestritten.

asz/ck (Sport-Bild, transfermarkt.de)