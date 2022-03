Christian Eriksen feiert Comeback - "eine perfekte Story"

Die rund 50.000 Zuschauer in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam standen auf und klatschten lautstark Beifall. Auch der Trainer der niederländischen Nationalmannschaft, Loius van Gaal applaudierte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit beim Testspiel der Niederlande gegen Dänemark wurde Christian Eriksen eingewechselt - 287 Tage nach seinem Herzstillstand bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr. "Es ist eine Freude, ihn Fußball spielen zu sehen", sagte der dänische Trainer Kasper Hjulmand, der zudem berichtete, er habe seinem Schützling vor allem eines mit auf den Rasen gegeben: "Genieß es - und willkommen zurück."

Für den 30 Jahre alten Eriksen, der während seiner Karriere lange bei Ajax Amsterdam gespielt hatte, hätte sein Comeback in der Nationalmannschaft nicht besser laufen können. Nur rund zwei Minuten nach seiner Einwechslung, meldete sich der Nationalspieler mit einem Traumtor zurück. Andreas Skov hatte sich auf der rechten Seite durchgesetzt und scharf in den Strafraum gepasst. Eriksen zögerte nicht lange und versenkte den Ball sehenswert im linken Toreck. "Ein besserer Start für ein Comeback ist nicht möglich", freute sich der 110-fache Nationalspieler am Mikrofon des TV-Senders NOS und ergänzte: "Ich fühle mich wieder wie ein Fußballer. Es ist schön, wieder spielen zu können."

Dramatische Szenen

Nach dem Zusammenbruch 2021 bilden Dänemarks Spieler einen Kreis um Christian Eriksen

Eriksen war am 12. Juni 2021 bei der EM im heimischen Parken-Stadion in Kopenhagen während der Partie gegen Finnland mit einem Herzstillstand auf dem Rasen zusammengebrochen. Rettungskräfte schafften es, den erfahrenen Nationalspieler wiederzubeleben und ihm somit das Leben zu retten. Der 30-Jährige hatte erst vor einem Monat sein Pflichtspiel-Comeback gegeben. Er ist inzwischen beim FC Brentford in der englischen Premier League angestellt.

Bei seinem Ex-Club Inter Mailand hatte er mit dem ihm eingesetzten Defibrillator nicht mehr spielen dürfen. Dieser soll verhindern, dass sich die dramatischen Szenen aus dem EM-Sommer wiederholen. "Wenn es um mich geht, tauchen immer wieder Artikel, Fotos und Bildern des Vorfalls auf", sagte Eriksen und hofft. "Das wird sich in ein paar Monaten ändern. Es wird immer noch um mich gehen, aber hoffentlich geht es bald wieder um den Fußballer und nicht um den Typen, der bei der Europameisterschaft für ein paar Minuten weg war."

"Eine perfekte Story"

Das Testspiel gegen die Niederlande verlor Dänemark mit 2:4 (1:3), was an diesem Abend aber eher Nebensache war. Eriksen, der kurz nach seinem Tor, beinahe noch einen zweiten Treffer erzielt hätte, begeisterte auch seine Gegenspieler. "Ich hatte Gänsehaut", sagte der niederländische Abwehrspieler Matthijs de Ligt.

"Es ist großartig, dass er zurück ist - wie er getroffen hat, zeigt seine Klasse." Auch der ehemalige englische Nationalspieler Gary Lineker und heutige TV-Experte äußerte sich bei Twitter. "Wunderbar, Christian Eriksen für Dänemark treffen zu sehen - 287 Tage nachdem wir das Schlimmste befürchten mussten. Fantastisch", schrieb Lineker und sein Verein FC Brentford twitterte: "Eine perfekte Story."