Chloé Zhao erfindet Tradition des US-Films neu

Chloé Zhao hat einen langen Weg zurück gelegt, ehe sie den Olymp der Filmwelt erreichte. Wie bei Fern, der im Van lebenden Nomadin in Zhaos Film "Nomadland" ist auch Zhaos Leben von Fernweh geprägt. Es führte von ihrem Geburtsort Peking über London, New York und die Badlands von Wyoming nach Los Angelest, wo sie heute eine gefragte Regisseurin ist. "Nomadland" gehört am Sonntag bei der 93. Verleihung der Academy Awards zu den großen Favoriten.

Zhao lebt in Ojai, einer Stadt in den Topatopa Mountains nordwestlich von L.A. Kein Porträt über sie lässt unerwähnt, dass sie dort mit zwei Hunden und drei Hühnern lebt. Manche erwähnen noch einen Mitbewohner: ihren Partner, den "Nomadland"-Kameramann Joshua James Richards.

Mit "Nomadland" Geschichte schreiben

Aktuell sieht es aus, als sei Chloé Zhao angekommen. Mehr als 40 Auszeichnungen hat "Nomadland" bereits erhalten und aktuell liegt Zhao bei den Wettbüros ganz vorne, wenn es um die Oscar-Kategorien "Bester Film" und "Beste Regie" geht. Mit diesen Trophäen würde sie Geschichte schreiben, denn Zhao wäre die erste Asiatin, die in beiden Sparten gewinnt. Die Golden Globes und Bafta Awards stehen jeweils schon in ihrem Regal.

Moderne Nomaden: Oscar-Preisträgerin Frances McDormand in Chloé Zhaos "Nomadland".

Nach den viermonatigen Dreharbeiten hat Zhao jüngst mit der Verfilmung des 200 Millionen Dollar (166 Millionen Euro) teuren Marvel-Superheldenfilms "The Eternals" begonnen. Sie dirigiert hier ein Staraufgebot um Angelina Jolie und Kumail Nanjiani. Berichten zufolge soll der erste LGBTQ-Charakter in Marvels Kinouniversum seinen Auftritt haben.

"Nomadland" ist ein ergreifendes Porträt der neuen amerikanischen Unterschicht: ältere, umher reisende Arbeiter, die in ihren Wohnmobilen leben und im ganzen Land Saisonjobs annehmen - einige, weil sie es so wollen, andere um zu überleben. Vor dem Hintergrund dieses ergreifenden Porträts fragt man sich, wie Zhaos Interpretation des Superheldenfilms wohl aussehen wird. Mit ziemlicher Sicherheit wird Zhao überraschen und eine neue Perspektive auf ein überstrapaziertes Filmgenre finden.

Vom wahren Leben inspiriert

Das ist es, was sie immer getan hat. Ihr Debüt "Songs My Brothers Taught Me" von 2015 und der Nachfolger "The Rider" von 2017 - beide erzähle die Geschichten von Lakota-Sioux-Jugendlichen, die im Pine Ridge Indianerreservat in South Dakota leben - warfen ein neues Licht auf den Western.

In "Nomadland" frischte Zhao die visuelle Sprache des amerikanischen Road Movies auf und blieb dennoch der filmischen Mythologie Hollywoods treu. Zhaos Herangehensweise als Regisseurin verbindet die Detail-Versessenheit einer Insiderin mit dem unverbrauchten Blick und der unendlichen Neugier einer Außenseiterin.

Neugier einer Außenseiterin: Chloé Zhao verbindet das Road Movie mit einem unverbrauchten Blick.

Um ihre ersten drei Filme zu drehen, tauchte Zhao in die Gemeinschaften ein, die sie darstellte. Vor "Nomadland", in dem die zweifache Oscar-Preisträgerin Frances McDormand als Fern und der Schauspieler David Strathairn als Mitreisender zu sehen sind, besetzte die Regisseurin in ihren Filmen nur Laiendarsteller. Sie formte ihre Geschichten um reale Menschen herum.

Zhao entdeckte John Reddy, den Hauptdarsteller von "Songs My Brothers Taught Me", in einem Jahrbuch der Pine Ridge Schule und besetzte ihn in der Rolle des Teenagers, der davon träumt, das Reservat zu verlassen. Als Brady Jandreau, ein Lakota-Cowboy, den Zhao während der Dreharbeiten kennengelernt hatte, nach einem verheerenden Sturz fast tödlich verletzt wurde, besetzte sie ihn in "The Rider" und erzählte die Geschichte eines verletzten Rodeo-Stars.

Wie eine Journalistin

"Sie ist im Grunde wie eine Journalistin", sagte McDormand dem "Rolling Stone" in einem Interview über Zhaos Arbeitsweise. "Sie lernt deine Geschichte kennen und erschafft daraus einen Charakter." Intimität ist für Zhao kein Grund für Rührseligkeit. Ihre Filme zeigen Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, aber frei sind von Mitleid oder verklärender Romantik.

Das unterscheidet Zhaos Porträts des amerikanischen Westens von denen der Euro-Romantiker wie Wim Wenders oder Michelangelo Antonioni, die sich zwar in die großen Landschaften verliebten, sich aber nicht die Zeit nahmen, die realen Menschen genauer zu betrachten. Zhaos Filme sind streng, nicht aufgesetzt. Visuell sind sie lyrisch und oft atemberaubend schön.

Kritiker verglichen ihre Aufnahmen mit der goldenen oder auch magischen Stunde, in der Terrence Malick bevorzugt dreht: ein kurzes Zeitfenster am Morgen und Abend, in dem sich das Sonnenlicht verändert und eine besondere Atmosphäre schafft. In einem Porträt in der "Vogue" von 2018 äußerte sich eine Filmprofessorin an der New York University bewundernd über ihre Ex-Schülerin Zhao: "Chloé hat ein sehr warmes Herz, aber ein extrem kaltes Auge."

Gegen Ende von Nomadland rahmt Zhao ihre Protagonistin Fern ikonisch ein, inspiriert von einer Einstellung John Waynes in dem Klassiker "Der schwarze Falke" von 1956. Es ist ein kühnes und unglaublich effektives Bild, das eine Frau um die 60, die für den Mindestlohn in Teilzeitjobs in Amazon-Packzentren und auf Campingplätzen in der Wüste arbeitet, auf Augenhöhe mit dem berühmtesten Cowboy der Filmgeschichte stellt.

So nah und doch so fern: Die Komikerinnen Tina Fey und Amy Poehler moderierten die 78. Verleihung der Golden Globes - pandemiebedingt auf Abstand: Fey stand in New York vor der Kamera, Poehler in Los Angeles. Auch alle Preisträgerinnen und Preisträger waren aus ihren Wohnzimmern oder Hotels digital zugeschaltet.

"Nomadland" mit Oscar-Preisträgerin Frances McDormand in der Hauptrolle gewann die Auszeichnung als bestes Drama. Der Film handelt von modernen Nomaden in den USA der Trump-Ära.

Die Regisseurin Chloé Zhao erhielt den Golden Globe in der Kategorie "Beste Filmregie" für "Nomadland". Sie war damit erst die zweite Frau, die in dieser Sparte einen Golden Globe erhielt - 37 Jahre nach Barbra Streisand für "Yentl". Zhaos Film hatte 2020 bereits bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig den Goldenen Löwen erhalten.

Den Cecil B. deMille Award verleiht die Vereinigung für das Lebenswerk von Filmschaffenden - in diesem Jahr an Schauspielerin und Oscar-Preisträgerin Jane Fonda. Autorin/Autor: Torsten Landsberg



Deutsche Adaption: Torsten Landsberg