Chinas Xi Jinping trifft saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman

Saudi-Arabien und China haben ein umfassendes strategisches Partnerschaftsabkommen unterzeichnet, meldete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA am Donnerstag anlässlich eines Staatsbesuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

Der saudische Kronprinz und faktische Herrscher Mohammed bin Salman empfing Xi Jinping in der Königsresidenz, dem Jamamah-Palast in der Hauptstadt Riad. Das chinesische Staatsoberhaupt soll im Anschluss auch König Salman treffen.

Xi und Mohammed sprachen über gesteigerte Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, berichtete SPA. Sie diskutierten regionale und internationale Themen von gegenseitigem Interesse, fügte die Agentur hinzu, ohne näher darauf einzugehen.

'Neue Ära' für China und arabische Welt

Xi war am Mittwoch für einen dreitägigen Besuch in Saudi-Arabien angereist. Er wolle "eine neue Ära für die Beziehungen zwischen China und der arabischen Welt" einleiten, schrieb Xi in einem in Saudi-Arabien veröffentlichen Zeitungsartikel. Für ihn stellten die arabischen Staaten aufgrund ihrer natürlichen Ressourcen, ihrer Bauindustrie und ihrer diversen Wirtschaftszweigen "Länder mit enormem Potenzial" dar.

Begrüßung am Flughafen: Xi Jinping ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Riad gereist

Investitionsabkommen in Milliardenhöhe

Beide Länder unterzeichneten Geschäfte in Milliardenhöhe. Chinesische und saudische Unternehmen unterzeichneten am Mittwoch außerdem 34 Abkommen für Investments in den Bereichen Bauwesen, Transport, Informationstechnologie und grüner Wasserstoff. 20 weitere Abkommen in Höhe von umgerechnet 27,8 Milliarden Euro sollten laut dem staatlichen Sender Al Echbarija vereinbart werden.

Xi und Mohammed nahmen an einer Zeremonie zur Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarungen teil, darunter Abkommen über Energie, Investitionen und den Unterricht der chinesischen Sprache in Saudi-Arabien.

Die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und China sind in den letzten Jahren stetig gewachsen. Peking ist für Riad zu einem wichtigen Handelspartner geworden, während auf chinesischer Seite große Abhängigkeit vom saudi-arabischen Öl besteht.

USA üben Kritik am Staatsbesuch

US-Präsident Joe Biden war fünf Monate zuvor ebenfalls auf Staatsbesuch in Saudi-Arabien. Momentan sind die Beziehungen zwischen der USA und Saudi-Arabien aber angeschlagen. Zwischen Riad und Washington gab es zuletzt Spannungen bei den Themen Energiepolitik und Menschenrechte.

Das Weiße Haus warnte am Mittwoch vor dem "Einfluss, den China auf der ganzen Welt auszubauen versucht". Pekings Ziele seien "nicht förderlich für die Erhaltung der auf internationalen Regeln basierenden Ordnung".

los/uh (dpa, AFP)