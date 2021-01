Chinas Wirtschaft wächst trotz Corona - aber nur mäßig

Die chinesische Wirtschaft ist 2020 wegen der Corona-Krise so langsam gewachsen wie seit über vier Jahrzehnten nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt legte um 2,3 Prozent zum Vorjahr zu, wie das Statistikamt in Peking mitteilte. Das ist das schlechteste Abschneiden seit 1976, das dem historischen Einbruch zu Jahresbeginn infolge des Corona-Ausbruchs geschuldet ist. 2019 hatte es noch zu einem Plus von rund sechs Prozent gereicht. Dennoch steht die Volksrepublik damit gut da, sind doch die anderen großen Volkswirtschaften nach Prognose internationaler Organisationen wie der OECD geschrumpft. Die deutsche Wirtschaft ist einer ersten Schätzung zufolge um 5,0 Prozent eingebrochen.

Einzige Volkswirtschaft mit Wachstum in 2020

China ist damit laut Prognosen die einzige große Volkswirtschaft, die 2020 nicht geschrumpft ist. Laut der offiziellen Zahlen hatte die Wirtschaft zuletzt weiter Fahrt aufgenommen. Nach einem Plus von 4,9 Prozent im dritten Quartal legte sie im vierten Quartal um 6,5 Prozent im Vorjahresvergleich zu. Da das bevölkerungsreichste Land der Erde das Coronavirus seit dem Sommer weitestgehend im Griff hat und nur vereinzelt Infektionen und kleinere Ausbrüche zählt, haben sich die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder normalisiert. In diesem Jahr dürfte sich der Aufschwung erheblich verstärken: Der Internationale Währungsfonds (IWF) sagt China ein kräftiges Wachstum von 7,9 Prozent voraus. "Wir denken, dass die Aussichten für die nahe Zukunft gut bleiben", sagte Ökonom Julian Evans-Pritchard von Capital Economics. "Wir sehen noch viel Potenzial für den Konsum, da die Haushalte ihre im vergangenen Jahr angehäuften Ersparnisse abbauen werden."

Atemschutzmasken für die Welt - hier in Heibei

Chinas Wachstum hilft deutschen Firmen durch die Corona-Krise

Wie die Pekinger Zollbehörde vergangene Woche mitgeteilt hatte, waren allein im Dezember die Exporte im Vorjahresvergleich um 18,1 Prozent gestiegen. Die Importe hatten um 6,5 Prozent zugelegt. "Die chinesische Wirtschaftsentwicklung 2020 bot sicher einen der wenigen Lichtblicke in der Welt", sagte Max Zenglein vom China Institut Merics in Berlin. Deutsche Unternehmen habe der Aufschwung in China geholfen, um Einbrüche auf anderen Märkten zu kompensieren. Die starken Exportzahlen seien damit zu erklären, dass sich die chinesische Wirtschaft schnell auf die neue Nachfrage-Situation in anderen Staaten angepasst habe. So seien viel Elektronik für die Einrichtung von Home Office-Arbeitsplätzen als auch medizinische Schutzausrüstung aus China geliefert worden.

Sorge vor neuen Infektionen

Neue Impulse werden durch den neuen Fünfjahresplan erwartet, der auf dem Volkskongress im März verabschiedet werden soll. Der Plan setzt dort an, wo China in den vergangenen Jahren die größten Rückschläge hinnehmen musste. Der Handels- und Technologiekrieg der USA mit China hat die Abhängigkeit vom Ausland schmerzlich bewusst gemacht. Wie aus ersten Mitteilungen der Führungselite der Kommunistischen Partei zum neuen Plan hervorging, wird ein neuer Wirtschaftskurs eingeschlagen. Heimische Nachfrage und eigene Innovation sollen noch stärker gefördert werden.

China will sich damit unabhängiger von den USA und dem Rest der Welt machen. Trotz der positiven Aussichten gibt es Warnungen vor weiterhin bestehenden Herausforderungen. Laut dem Experten Zenglein müsse auch in China die Corona-Lage weiter beobachtet werden. Zuletzt hatte es in der Provinz Hebei, die Peking umschließt, Hunderte neue Infektionen gegeben. "Die steigenden, wenn auch regional begrenzten Coronafälle werden sich kurz vor dem bevorstehenden chinesischen Neujahrsfest zweifelsohne auf die Nachfrage auswirken", sagte Zenglein.

Insbesondere sei zu erwarten, dass der Dienstleistungssektor davon betroffen sein werde, wenn über die Feiertage auf Reisen und Restaurantbesuche verzichtet würde. Auch wenn die Situation nicht mit dem Vorjahr zu vergleichen sei, werde es auch 2021 kein unbeschwertes Neujahrsfest in China geben. Das chinesische Neujahr fällt in diesem Jahr laut dem traditionellen Mondkalender auf den 12. Februar.

Wuhan: Ein Jahr nach dem Corona-Ausbruch Dicht an dicht Rund elf Wochen lang war Wuhan im Frühjahr von der Außenwelt abgeschottet. Die Metropole im Zentrum Chinas war der erste große Hotspot weltweit für Coronavirus-Infektionen. Bis Mitte Mai traten von den mehr als 80.000 in China offiziell gemeldeten Fällen allein 50.000 in Wuhan auf. Fast ein Jahr später herrscht auf Straßenmärkten wieder reges Treiben.

Wuhan: Ein Jahr nach dem Corona-Ausbruch Darf ich bitten? Während des Lockdowns durften die Bewohner teils nicht einmal ihre Häuser verlassen. Nun ist die Lebenslust nach Wuhan zurückgekehrt und Paare treffen sich wieder zum Tanzen im Park. Seit mehreren Monaten hat es in der Stadt keine Corona-Neuinfektionen gegeben, die lokal übertragen worden sind, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Wuhan: Ein Jahr nach dem Corona-Ausbruch Ausgangsort der Pandemie? Fleisch, Fisch, Gemüse, aber auch Wildtiere - das war das Angebot in dieser Markthalle in Wuhan. Am 1. Januar 2020 wurde sie geschlossen, nachdem sich Fälle von mysteriösen Lungenerkrankungen häuften. Diese konnten auf einen Kontakt zu dem Markt zurückgeführt werden. Welche Rolle dieser Ort beim Ausbruch der Pandemie aber genau spielte, ist noch nicht endgültig geklärt.

Wuhan: Ein Jahr nach dem Corona-Ausbruch Sein Lokal ist sein Leben Restaurantbesitzer Lai Yun ging täglich in die Markthalle, um Ware für die Küche zu besorgen. "Ich habe die Kinder zur Schule geschickt, gefrühstückt und bin zum Markt gelaufen", sagt der 38-Jährige. Sein Lokal ist auf japanisches Essen spezialisiert und hat seit Juni wieder geöffnet. Doch einige seiner Zutaten kosten nun das Fünffache. "Unser Ziel für das nächste Jahr ist, einfach zu überleben."

Wuhan: Ein Jahr nach dem Corona-Ausbruch Oase für Brillenträger Komplett geschlossen ist die Markthalle in Wuhan allerdings nicht. Während im Erdgeschoss alle Läden verrammelt sind, haben die Läden auf der zweiten Etage geöffnet. Dort werden allerdings nur Brillen und Fachbedarf für Optiker verkauft. "Vielleicht haben ein paar Menschen ein mulmiges Gefühl, aber es ist jetzt nur ein leeres Gebäude", sagt eine Verkäuferin, die ihren Namen nicht nennen möchte.

Wuhan: Ein Jahr nach dem Corona-Ausbruch Vorsicht beim Verzehr! Frische Lebensmittel werden in Wuhan längst andernorts verkauft. Auch wenn diese Verkäuferinnen Mundschutz und Handschuhe tragen, so lässt die Hygiene hier zu wünschen übrig. Mangelnde Sauberkeit und verdorbene Waren waren auch bei dem geschlossenen Markt in Wuhan immer wieder Thema.

Wuhan: Ein Jahr nach dem Corona-Ausbruch Nur der Clown trägt keinen Mundschutz Die meisten tragen auf der Straße eine Maske. Nachdem in einigen Landesteilen wieder Corona-Fälle auftraten, seien auch die Bürger von Wuhan wieder vorsichtiger, erzählt Yen der Deutschen Welle. "Auf der Arbeit nutzen wir nun wieder Masken", sagt der 29-Jährige Englischlehrer. "Viele Leute fangen an, erneut Mundschutz, Desinfektionsmittel oder andere Schutzausrüstung zu horten." Autorin/Autor: Uta Steinwehr, William Yang, Goran Cutanoski (Bild)



