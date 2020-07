Chinas Weltordnung für das 21. Jahrhundert

Auf dem 19. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) im Oktober 2017 erklärte Chinas Präsident Xi Jinping, dass für China eine "neue Ära" angebrochen sei und dass sich die Volksrepublik "Tag für Tag der Mitte der Weltbühne nähere". Doch wie stellt sich China eigentlich eine Weltordnung vor, in der die Volksrepublik im Zentrum steht?

Es ist gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten, wie der Bonner Politologe Gu Xuewu vom Lehrstuhl für Internationale Beziehungen gegenüber der Deutschen Welle sagt: "Mein Eindruck ist, dass die politischen Kräfte in Peking selber auch nicht genau wissen, was sie wollen. Ich will damit sagen, sie experimentieren gemäß Deng Xiaoping." Deng Xiaoping, der in den 1980er Jahren Chinas Wirtschaftsreformen einleitete, hatte damals das Motto ausgegeben: "Von Stein zu Stein tastend den Fluss überqueren."

Primat des Machterhalts der KP

Die Unentschiedenheit spiegelt sich auch in den sehr vielschichtigen und differenzierten Diskussionen über Chinas Rolle in der Welt, die Intellektuelle im Land führen, wie der Chinakenner und ehemalige deutsche Botschafter in China Volker Stanzel gegenüber der DW bestätigt. Das Spektrum reiche von Akzeptanz der herrschenden globalen Ordnung bis hin zur Idee, dass China vom Schicksal auserkoren sei und sich die ganze Welt seinem Willen beugen müsse.

Bei aller Diskussion hat allerdings stets die Partei das letzte Wort, der es letztlich nicht um eine Weltordnung an sich gehe, so Stanzel. "Das heißt, wir sehen nicht wirklich ein originäres Interesse an einer anders gearteten Weltordnung oder am Funktionieren der gegenwärtigen Weltordnung, sondern es geht nur darum, dass sich China in der Welt so bewegen kann, dass die Vorstellungen der Kommunistischen Partei umsetzbar sind, die wiederum dem Machterhalt dienen."

Präsident Xi Jinping steht an der Spitze der Kommunistischen Partei und gibt die Richtung vor

Kernelemente der neuen Weltordnung

Nach Ansicht von Gu lassen sich trotzdem einige Kernelemente von Chinas Vorstellung ausmachen: "Zusammengefasst kann man sagen, China wünscht sich eine Weltordnung, die machtpolitisch multipolar, methodisch multilateral und ideologisch pluralistisch ist." Gu erläutert die politologischen Fachausdrücke wie folgt:

Multipolar ist eine Welt, die von mehreren Machtzentren dominiert wird; etwa den USA, China, Europa, Russland und vielleicht Indien.

Multilateral ist eine Welt, in der kein Staat die weltweite Agenda bestimmt, sondern die Agenda zwischen den Machtzentren immer wieder neu ausgehandelt wird.

Ideologisch pluralistisch soll heißen, dass es nicht nur eine weltweit akzeptierte Form der Regierung – etwa die liberale Demokratie – sondern verschiedene Regierungsformen gibt.

"Schicksalsgemeinschaft der Welt"

Der erste Punkt sei längst eine Tatsache, sagt Gu: "Wir leben bereits in einer multipolaren Welt." Die klare Blockbildung des Kalten Kriegs und die kurze Phase amerikanischer Hegemonie nach dem Zusammenbruch des Ostblocks haben sich auch nach Ansicht vieler Beobachter längst in eine multipolare Welt gewandelt.

Der Multilateralismus wird in China seit 2018 mit dem Schlagwort "Schicksalsgemeinschaft der Welt" verknüpft, das Xi Jinping höchstpersönlich erstmals am Staatlichen Institut für Internationale Beziehungen in Moskau gebraucht hat. 2019 hielt Xi dann eine Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, auf der er dem Isolationismus eine Absage erteilte und China als Unterstützer des Multilateralismus positionierte.

Stanzel weist allerdings darauf hin, dass das Gerede von der "Schicksalsgemeinschaft der Welt" ein unbestimmter Gemeinplatz bleibt. "In einer globalisierten Welt hängt unser Schicksal nun mal zusammen. Das ist noch kein Konzept." Es müsste inhaltlich gefüllt werden etwa mit einer Forderung nach einer Stärkung des internationalen Rechts oder internationaler Institutionen. Davon hält China freilich wenig und gleicht darin den USA, wie auch Gu sagt: "Beide akzeptieren das internationale Recht, wenn es zu den eigenen Interessen passt, und lehnen es ab, wenn es ihren Interessen entgegensteht."

Parade in Peking, Proteste in Hongkong Gigantische Ausmaße 15.000 Soldaten marschierten anlässlich des 70. Jahrestags der Gründung der Volksrepublik China auf dem geschichtsträchtigen Tiananmen-Platz in Peking auf. Laut Staatsmedien war es die größte Militärparade in der Geschichte Chinas. Begonnen hatten die Feierlichkeiten am Morgen mit 70 Salutschüssen. Mit dabei war auch Hongkongs bei der Protestbewegung verhasste Regierungschefin Carrie Lam.

Parade in Peking, Proteste in Hongkong "Nichts kann China aufhalten" "Es gibt keine Macht, die die Grundlagen dieser großen Nation erschüttern kann", sagte Staats- und Parteichef Xi Jinping in einer Rede. In einen schiefergrauen Mao-Anzug gekleidet, versprach er dem bevölkerungsreichsten Land der Erde "noch mehr Wohlstand". Xi ist nach einer Verfassungsänderung Präsident auf Lebenszeit. Ähnlich wie um Mao wird ein regelrechter Personenkult um ihn zelebriert.

Parade in Peking, Proteste in Hongkong Machtdemonstration mit modernsten Waffen Bei der Militärschau wurden auch mehr als 160 Flugzeuge, 580 Panzer, andere Waffensysteme und nuklear bestückbare Interkontinentalraketen auf der Straße des Ewigen Friedens aufgefahren. Damit will die kommunistische Führung nach Einschätzung von Experten militärische Stärke, ihren absoluten Machtanspruch und internationalen Gestaltungswillen demonstrieren.

Parade in Peking, Proteste in Hongkong Hinter der Absperrung Pekinger zücken ihre Smartphones, um einen vorbeifahrenden Festwagen mit der Aufschrift "Lang lebe das Mutterland" zu filmen. Dabei müssen sie einen gewaltigen Sicherheitsabstand halten. Zur Parade wurden nur geladene Gäste nach strengen Sicherheitskontrollen zugelassen. In Chinas Hauptstadt herrschte wegen der Feierlichkeiten schon seit Wochen der Ausnahmezustand.

Parade in Peking, Proteste in Hongkong Verordneter Frohsinn Die sorgfältig ausgewählten Zuschauer der Parade singen und schwenken kleine Nationalflaggen. Viele Chinesen stehen hinter der Regierung, obwohl Repressalien auch unter dem seit 2012 amtierenden Xi an der Tagesordnung sind. Amnesty International kritisierte im Vorfeld der Festivitäten, Meinungs- und Pressefreiheit existierten in China weder im analogen noch im digitalen Raum.

Parade in Peking, Proteste in Hongkong Erinnerung an Nationalheld Am 1. Oktober 1949 rief der Revolutionär Mao Tse-tung auf dem Tiananmen-Platz die Volksrepublik China aus. Von seiner immer noch herrschenden Kommunistischen Partei und großen Teilen der Bevölkerung wird er bis heute als Befreier vom japanischen und europäischen Kolonialismus verehrt - da durfte bei der Feier zum 70. Gründungstag ein riesiges Porträt Mao Tse-tungs natürlich nicht fehlen.

Parade in Peking, Proteste in Hongkong Mit Füßen getreten Während Staatschef Xi Jinping sich in Peking feiern ließ, wurde er in der Sonderverwaltungszone Hongkong im wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen getreten. Die Anhänger der Demokratiebewegung nutzten den Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China, um ihrem Anliegen auf der Straße Nachdruck zu verleihen: der wachsenden Einflussnahme Pekings Einhalt zu gebieten.

Parade in Peking, Proteste in Hongkong "Tag der Trauer" Trotz eines Demonstrationsverbots protestierten zehntausende Hongkonger gegen den 70. Jahrestag der kommunistischen Herrschaft in China. In mehreren Stadtteilen zogen schwarz gekleidete Demokratie-Aktivisten durch die Straßen. Die Protestbewegung hatte einen "Tag der Trauer" ausgerufen.

Parade in Peking, Proteste in Hongkong Verletzte nach Ausschreitungen Bei den Protesten in Hongkong kam es auch wieder zu Zusammenstößen mit der Polizei. Aktivisten blockierten Straßen, warfen Pflastersteine, legten Feuer und warfen Brandsätze. Die Beamten reagierten mit Tränengas, Schlagstöcken und Wasserwerfern. Ein Demonstrant soll von einem Polizisten angeschossen worden sein. Laut Polizeiangaben wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Autorin/Autor: Ines Eisele



Imagekampagnen und Seidenstraße

Die Auseinandersetzung um eine ideologisch pluralistische Welt, in der das autoritäre Regime Chinas als gleichwertige Alternative zur liberalen Demokratie angesehen würde, ist seit Jahren im Gange. China will sein Image aufbessern. Konfuzius-Institute verbreiten seine Sprache und Kultur. Chinesische Investoren kaufen ganze Medienunternehmen in Afrika auf und prägen die Wahrnehmung Chinas mithilfe der sozialen Medien oder durch die Beeinflussung von Auslandschinesen. Auch in den Vereinten Nationen ist China engagiert, wie Stanzel erklärt: "China hat den Vorsitz von vier internationalen Institutionen, doppelt so viel wie die Amerikaner, und nutzt nicht nur diese Stellung, sondern auch seine Aktivitäten in diesen Institutionen, um die eigene politische Sprache in UN-Dokumenten zu verankern."

Allerdings fällt die Bilanz bezüglich der Aufbesserung von Chinas Image bzw. der Etablierung eines neuen, chinesisch geprägten Narrativs gemischt aus. "In Afrika hat dieses Narrativ Erfolg. Je stärker ein afrikanischer Staat mit China wirtschaftlich verbunden ist, desto erfolgreicher ist China", sagt Stanzel. In Deutschland und anderen Industrienationen habe sich das Image, auch durch die teilweise rabiate Diplomatie der vergangenen Monate, aber verschlechtert.

Die Hongkonger Polizei nimmt einen Demonstranten fest. Die Autonomierechte Hongkongs wurden durch ein neues Sicherheitsgesetz stark beschnitten

Insbesondere die Inhaftierung und Umerziehung von Hunderttausenden Uiguren in Xianjiang und die massive Einschränkung der Freiheit Hongkonger Bürger habe das Misstrauen gegenüber China in Europa und den USA vertieft.

Auch die neue Seidenstraße (Belt and Road Initiative, BRI), die anfänglich als weltgrößtes Infrastrukturprojekt bewundert wurde, stellt sich für nicht wenige als zweischneidiges Schwert heraus. Insbesondere wirtschaftlich schwächere Länder begeben sich in eine massive Abhängigkeit von China. Ein bekannter Fall ist Sri Lanka, das, nachdem es die Kredite nicht mehr bedienen konnte, den Tiefseehafen und das umliegende Land in Hambantota für 99 Jahre an ein chinesisches Staatsunternehmen verpachtet hat.

Vormachtstellung in Asien

Gu spricht von einem Wahrnehmungsproblem in Europa und den USA. Er glaubt nicht, dass China die globale Führungsrolle für sich beansprucht. Die chinesischen Ambitionen würden erheblich überschätzt. "Wer führen will, muss in der Lage sein, allgemeine Güter kostenlos zur Verfügung zur stellen und einen gewissen missionarischen Eifer haben, um bestimmte Vorstellungen global durchzusetzen zu wollen." Das habe China nicht. "China will die USA nicht ersetzen, ja hat sogar Sorge davor, derartige Aufgaben zu übernehmen."

Aber selbst wenn China nicht den Status eines globalen Hegemons anstrebt, gibt es in Peking zweifellos die Vorstellung, dass China zumindest in Asien eine Vormachtstellung gebührt. Bereits 2014 hielt Xi eine Rede, in der er forderte: "Asien den Asiaten". Nimmt man die an die ASEAN-Staaten gerichtete Aussage von Chinas Außenminister Yang Jiechi von 2010 hinzu, wird klar, was das bedeutet: "China ist ein großes Land und andere Länder sind klein. Das ist schlicht eine Tatsache."

Die Volksrepublik China erhebt im Südchinesischen Meer weitreichende maritime Ansprüche, die nicht mit dem Seerechtsübereinkommen der VN vereinbar sind

Chinas Anspruch wird nirgendwo deutlicher als im Südchinesischen Meer. China versucht nicht nur die USA aus der Region zu drängen, sondern auch die Nachbarstaaten, wichtige Schifffahrtsrouten und Rohstoffe unter seine Kontrolle zu bringen. Die Folgen für die Staaten der "Peripherie": Instabilität, den wachsenden Druck sich für eine Seite – in diesem Fall China oder USA – zu entscheiden und die Gefahr einer militärischen Konfrontation.

Weltanschauliche Differenzen

Die entscheidende Frage lautet schlussendlich, ob der Aufstieg Chinas und die damit einhergehenden Verschiebungen in der Weltordnung zwangsläufig zu einem Krieg führen müssen. Die Auseinandersetzungen in Asien und im Südchinesischen Meer seien da nur ein Vorgeschmack, wie viele Experten glauben. Schon 2014 schrieb der amerikanische Politologe John J. Mearsheimer in "The National Interest": "Das Ergebnis wird ein intensiver Sicherheitswettbewerb mit erheblichem Kriegspotenzial sein. Kurz gesagt, der Aufstieg Chinas wird wahrscheinlich nicht ruhig verlaufen". Ming Xia von der City University of New York sagte der DW: "Ich glaube nicht an eine Koexistenz von China und dem Westen, wenn China das eigene System beibehält."

Ein Ausweg wäre es, anzuerkennen, das es sich letztlich um einen philosophisch-weltanschaulichen Konflikt handle, sagt der Bonner Politologe Gu. Zwar sei China politisch gesehen ein westlicher Staat. Die Partei hält am Konzept des Nationalstaats und Nationalismus fest, aber im Kern stünden sich eine individualistische und eine kollektivistische Weltanschauung gegenüber. Im Westen soll der Einzelne vor dem Zugriff des Staates geschützt werden, deswegen stehen die Menschenrechte im Zentrum. In China dagegen soll der Einzelne seinen Beitrag für die Gesellschaft leisten, hier könnte man von Menschenpflichten sprechen.

Undatierte Darstellung des chinesischen Philosophen Konfuzius. Bis heute prägt seine Philosophie auch die politische Kultur des Landes

Eine Annäherung hält Gu trotz dieser Grunddifferenz für vorstellbar, denn in der konfuzianischen Tradition gebe es beim Gelehrten Menzius beispielsweise ein Recht auf Widerstand gegen den Staat. Umgekehrt hat der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy in seiner berühmten Antrittsrede von 1961 gefragt: "Fragt nicht, was euer Land für euch tun kann – fragt, was ihr für euer Land tun könnt." Hier geht es um die Pflicht der Bürger.

Gefragt, ob er diese Art des Dialogs für wahrscheinlich hält, sagt Gu allerdings: "Hier bin ich sehr pessimistisch. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner bereit sind, die chinesische autoritäre kommunistische Regierung zu akzeptieren." Auch Stanzel ist, wenn auch aus anderen Gründen, skeptisch, was eine Verständigung zwischen beiden Seiten betrifft. Zwar wolle die KPCh keinen Krieg führen. Aber Gefahr eines militärischer Konflikt wachse „durch das offensiv aggressive Verhalten Chinas", wie es sich unter anderem im Südchinesischen Meer zeigt.