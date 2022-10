Chinas Kommunisten zementieren Rolle von Staatschef Xi

Zum Abschluss des nur alle fünf Jahre stattfindenden Kongresses der chinesischen KP haben die 2300 Delegierten in Peking die Ideologie und dauerhafte Führungsrolle von Präsident Xi Jinping noch tiefer in der Parteiverfassung verankert. Unter den Änderungen sind die sogenannten Zwei Bestimmungen und die Zwei Schutzmaßnahmen. Sie zielen darauf ab, die vorrangige Stellung Xis und seiner politischen Ideen innerhalb der Kommunistischen Partei zu manifestieren sowie die zentrale Autorität der Partei in der Volksrepublik China zu sichern.

Der Kongress beschloss ferner, das Militär zu stärken und zu "Streitkräften von Weltklasse" aufzubauen. Auch sollten die Unabhängigkeitsbestrebungen Taiwans entschieden bekämpft werden. Die chinesische Führung betrachtet die demokratische Inselrepublik als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Taiwan betrachtet sich hingegen längst als unabhängig.

Premier Li Keqiang verlässt Pekings Führungsmannschaft

Außerdem wurde beim Kongress das neue Zentralkomitee der Partei gewählt. Ihm gehören laut staatlichen Medien 205 Personen an. Ministerpräsident Li Keqiang, ein Hauptbefürworter von Wirtschaftsreformen, ist dort nicht mehr vertreten. Der 67-Jährige hatte angekündigt, auf der Jahrestagung des Volkskongresses im März nach zwei Amtszeiten nicht mehr als Regierungschef antreten zu wollen. In Peking halten sich hartnäckig Gerüchte über politische Differenzen zwischen Li und Xi, die auch aus verschiedenen Lagern der Partei stammen.

Staats- und Parteichef Xi Jinping (r.) und Regierungschef Li Keqiang - zwischen beiden soll es politische Differenzen geben

Das Zentralkomitee, das die Partei die kommenden fünf Jahre lang führen soll, wird am Sonntag das Politbüro und dessen Ständiges Komitee bestimmen - das zentrale Machtorgan der Volksrepublik. Dem Politbüro gehören üblicherweise 25 Personen an, der Ständige Ausschuss hat derzeit sieben Mitglieder.

Xis großer Tag kommt am Sonntag

Auf der Sitzung am Sonntag soll zudem Xi Jinping als Generalsekretär der KP und Chef der Militärkommission für eine ungewöhnliche dritte fünfjährige Amtszeit bestätigt werden. Damit würde der 69-Jährige seine Stellung als mächtigster Staatschef seit Mao Tse-tung festigen. Mao war Mitbegründer der Kommunistischen Partei Chinas und rief 1949 die Volksrepublik China aus. Vor vier Jahren schaffte Xi die Amtszeitbeschränkungen für Präsidenten ab und ebnete sich damit seinen eigenen politischen Weg. Er brachte China auf einen zunehmend autoritär geführten Kurs.

Blick in die Große Halle des Volkes

Zum Abschluss des XX. Parteitages sagte Xi zu den Delegierten in der Großen Halles des Volkes in Peking: "Wagt es zu kämpfen, wagt es zu gewinnen."

se/rb (rtr, dpa, afp, ap)