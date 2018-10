China plant einen künstlichen Mond - echt jetzt!

Warum auch nicht. In Zeiten von Fake News kann man nebenbei auch gleich noch einen Fake Moon verkünden. Passt doch ganz wunderbar! Es gibt nur ein nicht ganz unwichtiges Detail: China meint's wohl ernst.

Das Land will einen Satelliten in die Erdumlaufbahn schicken, der mithilfe von Reflektoren einen künstlichen Mond simuliert. Sinn und Zweck des Ganzen: Der Satellit soll die Straßenbeleuchtung in der südwestchinesischen Millionenmetropole Chengdu ersetzen. Umgerechnet rund 150 Millionen Euro an Stromkosten möchte China jährlich damit einsparen.

Science Fiction? Leider nein!

Man könnte das als Größenwahnsinn abtun, aber Wu Chunfeng, Leiter der Wissenschaftsgesellschaft Tian Fu New Area Science Society und Vorsitzender des eng mit dem chinesischen Weltraumprogramm verbundenen Unternehmens CASC hat in der Zeitung China Daily ein paar Details verraten. Die Pläne scheinen demnach recht konkret: So soll schon 2020 ein erster Test-Satellit ins All geschossen werden. Der soll sicherheitshalber erst mal über einer Wüste scheinen, um Funktion und Auswirkungen untersuchen zu können. Geht alles gut, sollen 2022 drei weitere Satelliten folgen.

Es werde Licht, oder auch nicht

Ganz neu ist die Idee nicht, wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) auf Nachfrage schreibt. "Pläne, eine künstliche Beleuchtung für Areale auf der Erde im Weltraum aufzubauen, gibt es seit den 1960er Jahren in aller Regelmäßigkeit", so Pressesprecher Andreas Schütz. Zuletzt experimentierte Russland in den 1990er Jahren mit faltbaren Spiegeln im All, die Sonnenlicht auf die Erde werfen sollten. Das Projekt war unter dem Namen "Space Mirror" bekannt, verlief allerdings nicht wie erhofft.

Während der erste Satellit Znamja 2 ("Banner 2") aufgrund von technischen Problemen nicht die erhoffte Helligkeit brachte, passierte beim zweiten Versuch im Februar 1999 mit Znamja 2,5 noch weniger: Das Solarsegel entfaltete sich erst gar nicht. Der dritte Test, Znamja 3, wurde daraufhin mitsamt dem Programm eingestellt.

Trial and error

Nichtsdestotrotz ist die Vision eines Fake Moons nicht völlig abgehoben. Anwendungsgebiete gäbe es für solche angewandte Solartechnik durchaus. In Norwegen gibt es zum Beispiel schon eine Art abgespeckte Version. In Rjukan bringen riesige Spiegel Sonnenlicht in die von Bergen umschlossene 3500-Seelen-Gemeinde.

Im norwegischen Rjukan hat das Schattendasein seit 2013 ein Ende: Riesige Spiegel bringen Sonnenlicht in das von Bergen umschlossene Dorf

Genauso wie die Beleuchtung von Pol-nahen Gebieten, die im Winter keine Sonneneinstrahlung erhalten, ist auch die nächtliche Beleuchtung von Großstädten ein mögliches Szenario, so wie China es derzeit plant. Ob die Spiegel dabei auf einem Hügel stehen, oder in die Umlaufbahn geschossen werden, ist allerdings ein nicht ganz unerheblicher Unterschied. China hat nach eigenen Aussagen die Forschung mithilfe "namhafter Institute und Universitäten" abgeschlossen – und lässt es auf einen neuen Versuch ankommen.

Die großen Unbekannten

Doch an der Kritik derartiger Projekte hat sich bis heute nichts geändert. Wie auch schon bei den Tests der russischen Kollegen bleiben zahlreiche Fragen unbeantwortet. Etwa lassen sich die konkreten Auswirkungen eines zusätzlichen Mondes kaum absehen.

Populationsökologe Reinhard Klenke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung sieht ähnlich wie zahlreiche DW-User noch einigen Klärungsbedarf, etwa beim Thema Lichtverschmutzung.

"Um Energie zu sparen, ist das durchaus eine clevere Idee", findet Klenke, "aber auf der anderen Seite sind die Auswirkungen natürlich sehr breit, da die Beleuchtungsbedingungen über einen sehr großen Raum verändert werden." Lichtverschmutzung lautet das Stichwort.

Schon jetzt leben Studien zufolge über 80 Prozent der Weltbevölkerung unter einem mehr oder weniger lichtverschmutzen Himmel. Konkret heißt das, dass die zunehmende Beleuchtung von Straßen, Plätzen, Häusern oder Denkmälern den Blick auf den Sternenhimmel trübt.

Aber das ist nicht nur ein Problem für Sternenliebhaber, sondern auch für die Tier- und Pflanzenwelt. Neben den nachtaktiven Tieren, die sich problemlos im Dunkeln orientieren, hat die Lichtverschmutzung auch negative Folgen für Pflanzen, die den Wechsel von Tag und Nacht für die Photosynthese benötigten.

LED-Lampen verstärken Lichtverschmutzung am Nachthimmel Immer seltener zu sehen: Ein sternenklarer Himmel Für so einen Anblick müssen die meisten Menschen heute recht weit fahren: Hinaus an eine einsame Küste oder hoch in die Berge. Überall dort, wo viele Menschen leben, wird das Himmelslicht überstrahlt durch künstliche Lichtquellen - die Sterne verschwimmen und werden irgendwann unsichtbar.

LED-Lampen verstärken Lichtverschmutzung am Nachthimmel LED-Licht: Schöner, heller, billiger Weil die Lampen nicht mehr sehr viel Strom verbrauchen, kommen mehr davon zum Einsatz. Und es gibt noch einen Effekt: Bei Straßenbeleuchtung wird häufig kalt-weißes Licht mit einer anderen Wellenlänge eingesetzt. Dieses grell wirkende Licht verstärkt die Lichtverschmutzung.

LED-Lampen verstärken Lichtverschmutzung am Nachthimmel Sternwarten im Schutzgebiet Die Europäische Südsternwarte in Chile liegt in einem Schutzgebiet. Hier ist die Erzeugung künstlichen Lichts in einem weiten Bereich verboten. Diese Sternwarte liegt fernab der Zivilisation. Aber auch bei Sternwarten, die in der Nähe von Städten liegen, versucht man die Lichtverschmutzung zu reduzieren: Man nutzt warmes, gelbes statt weißes Licht für die Straßenbeleuchtung.

LED-Lampen verstärken Lichtverschmutzung am Nachthimmel Vorher... Wissenschaftler des Geoforschungszentrums Potsdam, des Leibnitz-Instituts (IGB) und der Universitäten von Exeter (Großbritannien) und Boulder (Colorado/USA) haben Satellitendaten und Aufnahmen der Internationalen Raumstation genutzt, um die Veränderungen zu messen. Hier ist die kanadische Stadt Calgary im Jahr 2010.

LED-Lampen verstärken Lichtverschmutzung am Nachthimmel ...und nachher Und hier derselbe Ausschnitt 2015. Man kann erkennen, dass die Beleuchtung in ganzen Stadtteilen verändert wurde: Die Lichtfarbe ist jetzt heller. Auch sind einige Straßenzüge hinzugekommen. Das genutzte Infrarot-Radiometer hat paradoxerweise weniger Licht erfasst, obwohl die Lichtintensität angestiegen ist. Das liegt daran, dass es Licht im blauen Bereich nicht erkennen konnten.

LED-Lampen verstärken Lichtverschmutzung am Nachthimmel Wachstum erkennbar mit einem Radiometer Das von den Forschern verwendete Radiometer (Visible Infrared Imaging Radiometer - VIIRS) hatte eine Auflösung von 750 Metern. Es konnte zeigen, dass die Stärke von künstlichem Licht zwischen 2012 und 2016 im Außenbereich im Durchschnitt um 2,2 Prozent gestiegen ist.

LED-Lampen verstärken Lichtverschmutzung am Nachthimmel Beziehung zwischen Licht und volkswirtschaftlicher Leistung Global entspricht der Anstieg des Lichts ziemlich genau der Zunahme des Bruttosozialproduktes in den einzelnen Ländern. Die stärkste Licht-Zunahme gibt es also in den aufstrebenden Wirtschaften der Schwellenländer.

LED-Lampen verstärken Lichtverschmutzung am Nachthimmel Innere Uhr verändert sich Das Licht hat einen Einfluss auf Tiere und Pflanzen. Vögel, die in der Nähe von Städten wohnen, verändern dadurch ihren natürlichen Wach- und Schlafrhythmus. Bei Pflanzen kann künstliche Beleuchtung zu einer verlängerten Wachstumsphase führen.

LED-Lampen verstärken Lichtverschmutzung am Nachthimmel Die Lösung: Intelligente Lampen Da stellt sich schon die Frage, ob die Straßenbeleuchtung eigentlich die ganze Nacht brennen muss. Auch wenn LEDs kaum noch Strom verbrauchen. Vielleicht sind intelligente Straßenlaternen eine noch bessere Lösung: Sie werden heller, wenn auch tatsächlich Passanten unterwegs sind. In der Zwischenzeit gibt es nur eine Notbeleuchtung. Autorin/Autor: Fabian Schmidt



Veränderter Biorhythmus

Ein zusätzlicher Mond "wird die Bedingungen grundsätzlich ändern", sagt Klenke. Insbesondere, wenn dieser Mond über einen großen Bereich eine undifferenzierte Aufhellung schafft, also die Unterschiede von Tag, Nacht und Dämmerung verschwimmen.

Diese Auswirkungen werden dann ähnlich sein, wie bei allem anderen künstlichen Licht, und den Biorhythmus beeinflussen. "Über lange Zeiträume kann das evolutive Veränderungen haben. Tiere passen sich an. Das muss nicht unbedingt schädlich sein, das kann einfach anders sein", sagt Klenke nüchtern.

Die Veränderungen wären jedoch weitreichend: Tiere könnten ihr Verhalten langfristig ändern, ihre Konkurrenzbeziehungen kämen durcheinander und sie würden ihre Nahrungssuche anpassen.

Ein Beispiel: Tiere, die in der Dämmerung normalerweise nicht mehr sehen können, könnten mit dem künstlichen Mond über einen längeren Zeitraum aktiv sein, um Beute zu machen. Und Beutetiere, die im Schutze der Nacht Deckung suchen, finden diese nicht mehr. "Einzelne Individuen werden dadurch Vorteile haben, andere nicht", prognostiziert der Biologe.

Insekten können aufatmen!

Apropos Vorteile: Es gibt aber auch eine Gruppe, die sich über die Mond-Leuchte freuen dürfte: Nachtaktive Insekten wie Motten zum Beispiel. Diese fliegen – zugegeben versehentlich – Richtung künstliches Licht, da sie sich bei ihren Nachtflügen am Licht des Mondes ausrichten, können sie dieses allerdings nicht von Straßenlaternen oder anderen unserer Lichtquellen unterscheiden. Ob sie die davon ausgehende Gefahr jemals in ihr Verhaltensrepertoire aufnehmen werden, ist fraglich.

Mond oder Lampe? Leider haben Insekten meist nicht die Gabe, das voneinander zu unterscheiden

"Das ist übrigens eine der schlimmsten Auswirkungen von solch punktuellen Beleuchtungen", sagt Klenke. Diese habe in den letzten Jahrzehnten wesentlich zur Abnahme der Diversität und Masse von Insekten beigetragen. "Das bleibt nicht nur auf dieser Ebene, sondern die Insekten fehlen dann auch in der Nahrungskette." Einen künstlichen Mond würde diese Art wohl also begrüßen.

"Licht, da wo ich es brauche, ansonsten aus"

Welche Auswirkungen der künstliche Mond am Ende hat, sei auch stark von der Steuerung der Beleuchtung abhängig, so Klenke. Die chinesischen Wissenschaftler sagen, der Radius sei bis auf ein paar Meter steuerbar. Der Mond soll eine Fläche von 50 Quadratkilometern beleuchten können – oder aber auch nur zehn. "Generell vertrete ich die Ansicht: 'Licht, da wo ich es brauche, ansonsten ist es aus'", sagt Klenke.

Acht Mal heller als der Mond ist nicht genug

Der künstliche Mond soll acht Mal heller scheinen können als unser natürlicher Fixstern. "Das entspricht aber nur einem Fünftel der Helligkeit von Straßenlampen. [...] Wenn man dann auf Lampen verzichten könnte, wäre das interessant", findet auch Reinhard Klenke. Er vergleicht die Intensität eines künstlichen Mondes mit einem Vollmond im Winter, bei dem der Schnee das Licht reflektiert. "Das macht schon etwas aus, aber der Mond ist eben nicht so hell wie eine Straßenlampe." Als alleiniges Leuchtmittel sieht er den Mond also nicht.

Das hat Wu Chunfeng aber auch nicht vor. Im Gespräch mit China Daily spricht er vom Ersetzen "einiger Straßenlampen". Der künstliche Mond könne auch bei Stromausfällen zum Einsatz kommen, zum Beispiel in Katastrophengebieten, um Hilfs- und Rettungsaktionen zu unterstützen.

Ein DW-Leser: "I don't need my night skies lit up"

Ein Twitter-User schreibt als Reaktion auf die Nachricht, dass er keinen beleuchteten Nachthimmel haben möchte. Damit ist er nicht allein. Denn auch auf den Menschen wirkt sich ein verschobener Tag-Nacht-Rhythmus aus, was die Diskussion um die Abschaffung der Zeitumstellung nur zu gut zeigt. Es wird sicherlich auch Menschen geben, die mit einem künstlichen Mond nicht mehr schlafen können, sagt Klenke. Andere wiederum werden es gut finden, wenn es länger hell ist.

Der Populationsökologe glaubt, dass Menschen langfristig eher noch darunter leiden werden als Tiere. "Die Arten, die mit solch einer Umstellung nicht klarkommen, werden dann eben aussterben. Andere werden unter solchen Bedingungen Chancen ergreifen. Fakt ist, dass das System sich ändert. Ob man das will, ist die Frage."