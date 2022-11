Chili-Anbau im Klimawandel - schwierige Ernte in Pakistan

Trocknen für den Markt

Bevor die Schoten in den Verkauf gehen, werden sie in der Sonne getrocknet. Attaullah Khan, Direktor des Arid Zone Research Centre in Pakistan, sagt, er sehe Pakistan vor großen Herausforderungen, da es bereits das dritte Jahr in Folge ist, in dem verstärkte Hitzewellen und Fluten das Wachstum der Chilis beeinträchtigt und Pflanzenkrankheiten verursacht haben.