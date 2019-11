Chiles Unternehmen werden grün

Projektziel: Verbesserung der Energieeffizienz und Reduzierung der Emissionen chilenischer Unternehmen im Agrar- und Lebensmittelsektor

Projektdurchführung: Kleine und mittlere Unternehmen werden geschult, erneuerbare Energien zu nutzen und Energie effizienter einzusetzen

Projektumfang: 60 kleine und mittlere Unternehmen

Projektpartner: Deutsch-Chilenische Industrie- und Handelskammer, chilenisches Energieministerium, chilenische Agentur für Energieeffizienz

Finanzierung: Das Bundesumweltministerium (BMU) hat über seineInternationale Klimaschutzinitiative (IKI) Fördergelder in Höhe von 1.062.014 Euro bereit gestellt

Projektdauer: Oktober 2014 bis Ende 2019

Im zentralchilenischen Molina hat es seit Monaten nicht mehr geregnet, und auch das Wasser aus den Bergen wird immer weniger. Für Winzer Nicolas Morales ist das zum Problem geworden.

Er verkauft die Hälfte seiner Trauben an das große Weingut Vina San Pedro, wo er auch Beratung erhält, wie er mit der knappen Ressource Wasser effizienter umgehen kann. Das Weingut San Pedro nutzt ein automatisches Bewässerungssystem, das Wasserverluste so gering wie möglich hält. Noch wird es mit einem klimaschädlichen Dieselmotor betrieben, aber das Weingut will auf Solarstrom umsteigen.

Das Weingut gehört zu den kleinen und mittleren Unternehmen in Chile, die jetzt zu erneuerbaren Energien wechseln und gleichzeitig lernen, Energie effizienter einzusetzen. Sie sind Teilnehmer eines deutsch-chilenischen Projekts, das darauf abzielt, Emissionen aus der Landwirtschaft und dem Lebensmittelsektor zu verringern.

Ein Film von Alexa Meyer