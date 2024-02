Die erste Aufgabe der Kamera des "Vera C. Rubin Observatory" wird darin bestehen, eine zehnjährige Durchmusterung des Himmels abzuschließen, die so genannte "Legacy Survey of Space and Time" (LSST). Die Forscher erhoffen sich davon Informationen über 20 Millionen Galaxien, 17 Milliarden Sterne und sechs Millionen weitere Weltraumobjekte.