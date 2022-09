Charles III. zum britischen König proklamiert

Charles III. ist offiziell zum britischen König proklamiert worden. Die Verkündung erfolgte durch Mitglieder des Kronrats, welcher sich überwiegend aus aktiven und ehemaligen Regierungsmitgliedern, Kirchenvertretern, Richtern und anderen Personen des öffentlichen Lebens zusammensetzt. In einem zweiten Teil der "Sitzung", die seit einer Verfügung der damaligen Königin Victoria von 1861 im Stehen abgehalten wird, trat der neue König selbst hinzu und leitete erstmals die Versammlung des Kronrats, dem er nun vorsteht.

Die Botschaft wird im Anschluss im St. James's-Palast in London, dem offiziellen Verwaltungssitz der Monarchie, und an der Royal Exchange verlesen, jenem Ort, an dem 1571 die erste Börse der Stadt errichtet wurde. Der symbolische Akt ist eine Zwischenstation zwischen dem Tod der Queen, die am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben war - wodurch ihr ältester Sohn, der vormalige Prinz Charles, automatisch zum Nachfolger wurde - und der Krönungszeremonie, die laut britischen Medienberichten wohl nicht vor dem kommenden Frühjahr stattfinden wird.

Eng getaktetes Programm

Noch an diesem Samstag wird das neue Oberhaupt des Vereinigten Königreichs und von 14 weiteren Staaten, die als Commonwealth Realms bezeichnet werden, erneut mit der britischen Premierministerin Liz Truss zusammenkommen. Auch deren Kabinett wird anwesend sein. Anschließend trifft Charles Vertreter der Oppositionsparteien. Das Parlament wird zusammentreten, um eine Beileidsbekundung zu verabschieden.

Charles III. (mit Regierungschefin Truss): Bei seiner Thronbesteigung älter als jeder britische Monarch vor ihm

Der Leichnam der Queen soll am Sonntag von Schloss Balmoral, ihrer Sommerresidenz, zuerst in den Holyrood-Palast in Edinburgh, die Residenz der Königin in Schottland, übergeführt werden. In Edinburgh soll der Leichnam ebenfalls aufgebahrt werden, bevor er nach London gebracht wird. Die Behörden erwarten, dass dort, in Westminster Hall am Sitz des Parlaments, wo die Öffentlichkeit zuletzt die 2002 gestorbene Königinmutter Elizabeth Bowes-Lyon verabschiedet hatte, mehr als eine Million Menschen am Sarg vorbeidefilieren werden. Das Staatsbegräbnis in der Westminsterabtei dürfte um den 19. September herum stattfinden.

Neuer alter Text: "God Save The King"

Während die festgefügte Ordnung einer jahrhundertealten Monarchie den Übergang zur nächsten Generation an der Staatsspitze durch vertraute Rituale stabilisiert, zeigen sich an einigen Stellen doch erste Unterschiede: Bereits bei der Ankunft von Charles und dessen Frau Camilla - nun Queen Consort - am Buckingham-Palast, wo beide überraschend auf die Wartenden zugingen, hatten die Trauernden am Freitag die Hymne "God Save The King" (Gott schütze den König) angestimmt. Seit 1952, dem Jahr, in dem Elisabeth II. den Thron bestiegen hatte, wurde das Lied nicht mehr in dieser Form gesungen. Noch am Abend erklang es erstmals offiziell bei einer ersten Trauerfeier für Elisabeth II. in der St.-Pauls-Kathedrale in London.

Die verstorbene Elisabeth II. - hier eine Projektion am Opernhaus von Sydney - genoss weltweit Anerkennung und Respekt

Aufwendiger, als den Titel der Hymne und die Personalpronomen im Text zu ändern, wird der Druck der neuen Banknoten, die Charles III. im Porträt zeigen sollen. Bis sie überall in Umlauf sind, dürften noch Jahre vergehen: Außer im Vereinigten Königreich ist das britische Staatsoberhaupt beispielsweise auf 20-Dollar-Scheinen in Kanada oder auf Münzen in Neuseeland zu sehen. Auch dort wird sich das gewohnte Bild ändern.

Respekt, Sympathie, Liebe

Wichtiger dürfte den Briten indes sein, wie der König seine neue Rolle in Haltung und Stil ausgestaltet. Die Fußstapfen, in die er tritt, sind von einschüchterndem Format, wie die emotionale Trauer um die größte Dienerin des Volkes noch einmal beweist. Charles III., dessen Beliebtheitswerte seit der schmutzigen Scheidung von seiner ersten Frau, der weltweit beliebten Prinzessin Diana, heftigen Schwankungen unterworfen waren, muss sich den Respekt, die Sympathie, gar die Liebe, die Elisabeth II. zuflogen, erst verdienen.

Vieles wird sich im Vereinigten Königreich ändern - auch die Bilder auf Banknoten und Briefmarken

Mit seiner Rede an die Nation setzte er schon einmal den Ton, indem er mit sehr persönlichen Worten die überwältigende Lebensleistung seiner Mutter, aber auch deren Hingabe für die eigene Familie würdigte ("To my darling Mama, ... thank you!") und dabei selbst das Versprechen der Queen an die Untertanen erneuerte, "ein Leben lang zu dienen".

Nach überwiegender Meinung der britischen Presse und von Adelsexperten hat Charles III. mit seinen Worten die Herzen erreicht. Er trat gleichermaßen einfühlsam und würdevoll auf, neben einem schwarz gerahmten Bild seiner Mutter. Während erste Stimmen im Land - wie die Zeitung "Guardian" - bereits fordern, die Monarchie müsse auf den Prüfstand, betonte er ebenso die Kontinuität wie Reformen und Wandel, mit einem Verweis auf seinen mutmaßlichen Thronfolger, Prinz William. Und er zeigte sich mit der eigenen Glaubenstradition tief verbunden, ohne zu versäumen, Menschen aller Religionen und Überzeugungen anzusprechen.

"Mögen Engelscharen singen"

Doch am stärksten dürfte der Mann, der jahrzehntelang der Prinz im Wartestand mit allerlei Eskapaden war, mit der Schlusspassage die Transformation zum integrierenden Monarchen unter Beweis gestellt haben: Er brachte "die Liebe zu Harry und Meghan" zum Ausdruck, seinem jüngeren Sohn und dessen Frau, die mit dem Königshaus öffentlich gebrochen hatten.

Ganz am Ende zitierte er eine Zeile aus Shakespeares "Hamlet". Das war nicht einfach eine Anspielung auf den wirkmächtigsten Dichter der Briten. Es war die größte Versöhnungsgeste, die unter den gegebenen Bedingungen denkbar war. Denn eben jene Worte, nun der Queen gewidmet, hatte ein Chor in Westminster Abbey 1997 bei der Beerdigung von Diana gesungen: "May flights of angels sing thee to thy rest" - mögen Engelscharen singen dich zur Ruh!

jj/AR (dpa, afp, rtr)