Champions League: VfL Wolfsburg trifft auf Paris St. Germain

Im Viertel finale der Champions League der Frauen trifft der deutsche Meister VfL Wolfsburg auf Paris St. Germain. Die "Wölfinnen" hatten die begehrteste Trophäe im Frauenfußball zuletzt 2014 gewonnen. 2016, 2018 und 2020 waren die Wolfsburgerinnen im Finale an Olympique Lyon gescheitert.

Deutsches Halbfinale?

Der FC Bayern als zweiter deutscher Vertreter bekommt es in der Runde der besten acht Teams mit dem FC Arsenal zu tun. Sollten die beiden Mannschaften aus der Bundesliga weiterkommen, treffen sie im Halbfinale direkt aufeinander. In den weiteren Duellen des Viertelfinals wurde Titelverteidiger Olympique Lyon dem FC Chelsea zugelost und die AS Rom trifft auf den FC Barcelona.

Als "Glücksfee" bei der Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon fungierte die ehemalige englische Top-Stürmerin Ellen White, die 2022 mit England die Europameisterschaft gewonnen hatte. Die Hin- und Rückspiele des Viertelfinals werden am 22. und 29. März ausgespielt. Das Endspiel findet am 3. Juni in Eindhoven statt (Anstoß 18 Uhr MESZ).