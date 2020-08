VfL Wolfsburg verliert Champions League-Finale gegen Lyon

WOLFSBURG - LYON 1:3 (0:2)

(Le Sommer, '25/ Kumagai, '44/ Popp, '57/Gunnarsdottir, '88)

-------------

Eklatante Abwehrfehler haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg das zweite Triple der Vereinsgeschichte gekostet. Der deutsche Meister und Pokalsieger unterlag am Sonntag im Finale der Champions League dem Seriensieger Olympique Lyon in San Sebastian mit 1:3 (0:2). Die Französinnen feierten durch Treffer von Eugenie Le Sommer (25.), Saki Kumagai (44.) und Sara Bjork Gunnarsdottir (88.) ihren fünften Champions-League-Titel in Serie und den siebten insgesamt. Das in den ersten 45 Minuten enttäuschende Team von Trainer Stephan Lerch kam durch Alexandra Popp (57.) nur zum zwischenzeitlichen Anschlusstor - das war zu wenig, um wie bei den Männern der FC Bayern auch den dritten Titel der Saison abzuräumen.

-------------

ABPFIFF - Herzlichen Glückwunsch an die Spielerinnen von Olympique Lyon: Der französische Klub gewinnt zum fünften Mal in Folge und zum siebten Mal insgesamt die Champions League.

90.+3 Minute - WECHSEL 🔃: Lyon wechselt noch: GREENWOOD kommt für Le Sommer, MALARD ersetzt Majri.

88. Minute - TOR ⚽: Nach einer Ecke kann Torhüterin Abt den Ball abwehren, der landet im Strafraum bei Le Sommer, deren Torschuss lenktt GUNNARSDOTTIR, eine Ex-VfL Wolfsburg-Spielerin, den Ball unhaltbar ins Tor lenkt

85. Minute - WECHSEL 🔃: Lyons VAN DE SANDEN, WM-Finalteilnehmerin mit den Niederlanden ersetzt Cascarino und TAYLOR kommt für die Deutsche Marozsán. Lyon will natürlich das Ergebnis über die Zeit bringen, Wolfsburg muss jetzt Druck machen.

81. Minute: Wolfsburgs Rolfö holt einen Eckball raus. Ein langer Ball, bei dem Lyons Torhüterin Bouhaddi außerhalb des Fünfers mit Rolfö zusammenstößt. Beide müssen behandelt werden, können dann aber wohl weiterspielen. Rolfö scheint noch ein wenig benommen zu sein.

78. Minute - WECHSEL 🔃: VfL-Trainer Lerch bringt BREMER für Blässe, ein offensiver Wechsel. Natürlich muss der VfL den Ausgleich schaffen, aber es birgt eben auch Risiken.

77. Minute: Hendrichs klärt vor Gunnarsdóttir. Wolfsburg danach mit einem guten Aufbau, aber dann spielt Rolfö eine ganz schlechte Flanke, die nicht ansatzweise in die Nähe einer Teamkollegin kommt.

74. Minute: Olympique Lyon wirkt nicht mehr so souverän wie in der ersten Halbzeit: Mehr Fehlpässe, weniger hartnäckig in den Zweikämpfen.

72. Minute: Rolfö versucht sich auf der linken Seite durchzusetzen. Das gelingt ihr auch, aber danach scheint sie nur wenig Kraft zu haben, die Flanke ist viel zu kurz.

70. Minute: Wolfsburg versucht in der zweiten Halbzeit einen geordneten Aufbau und spielt nicht einfach nur die Bälle nach vorne wie in den ersten 45 Minuten. Das tut dem Spiel der Wölfinnen gut.

66. Minute: Lyon versucht, wieder früh Druck zu machen und früh zu attackieren. Bei einem guten Konter des VfL Wolfsburg steht Popp im Abseits.

61. Minute - WECHSEL 🔃: Die junge Nationalspielerin OBERDORF kommt beim VfL Wolfsburg für Pajorins Spiel. Zum ersetzt WOLTER Huth. Eine halbe Stunde noch. Das Anschlusstor war wichtig für das Selbstvertrauen. Was ist hier tatsächlich noch drin?

57. Minute - TOR ⚽: Das Anschlusstor für Wolfsburg! Harder gibt auf der linke Seite zu Rolfö, die geht bis zur Grundlinie uns passt in die Mitte. Pajor schlenzt den Ball zu POPP durch, die mit dem Kopf einnetzt.

55. Minute: Huth flankt von links, aber sowohl Pajor als auch Rolfö verpassen den Ball. Wolfsburg wird stärker.

51. Minute: Ecke für Wolfsburg, der Ball kommt an den kurzen Pfosten, wo Harder steht, aber Lyon passt auf.

48. Minute: Diesmal kommt Lyon über links, wie so oft über die schnelle Cascarino, der Ball landet bei Le Sommer, dessen Torschuss jedoch abgeblockt wird. Die Spielerinnen vom französischen Klub scheinen immer einen Schritt schneller zu sein. Kurz darauf kommt Le Sommer nach einer Offensivaktion über rechts zum Abschluss - erneut bleibt der all hängen.

WIEDERANPFIFF - Es gibt keine Wechsel.

HALBZEIT - Verdiente Führung des Champions League-Seriensiegers, der in den ersten 45 Minuten die deutlich bessere Mannschaft ist. Vor allem in der Abwehr reagiert Wolfsburg gegen die offensiven Spielerinnen von Olympique Lyon viel zu zögerlich. Der VfL muss sich steigern, um das Endspiel noch mal richtig spannend zu machen.

45. Minute: Offensivaktion vom VfL, aber der Steilpass ist zu steil, zu ungenau.

44. Minute - TOR ⚽: Nach einer Ecke sind die Wölfinnen wieder zur zögerlich und dann zieht Japans Nationalspielerin KUMAGAI zentral kurz vor der Strafraumgrenze ab - mit links rechts unten ins Netz: schönes Tor.

41. Minute - GELBE KARTE 🔶: Deutschlands Nationalspielerin und Mittelfeldspielerin bei Lyon, MAROZSÁN, wird nach einem Foul an Nationalmannschaftskollegin Popp verwarnt.

39. Minute - WECHSEL 🔃: Doorsoun kann nicht weiterspielen, für sie kommt HENDRICHS ins Spiel

35. Minute: Doorsoun-Khajeh ist verletzt, sie hat offenbar Schmerzen im Knie, wird von Teamkollegin Popp getröstet. Aber sie schüttelt mit dem Kopf - es sieht nicht so aus, als ob sie weitermachen könnte, sie wird außerhalb des Feldes weiterbehandelt.

32. Minute: Immerhin, Wolfsburg zeigt sich durch den Rückstand nicht schockiert, im EGegenteil, traut sich jett mehr zu, kommt jedoch selten in den Strafraum, weil die Außenverteidigerinnen von Lyon sehr gut aufpasen.

28. Minute: Ecke für Wolfsburg, der Ball kommt gut, am Ende versucht es Popp mit einem artistischen Fallrückzieher, das sieht aber nur gut aus und ist völlig ungefährlich.

25. Minute - TOR ⚽: LE SOMMER trifft zur Führung. Wieder kommt Lyon über rechts, flacher Rückpass zu Le Sommer, deren erster Flaschuss von Torhüterin Abt noch pariert wird. Da jedoch Wolfsburgs Abwehrspielerinnen nicht eingreifen, setzt Le Sommer ungehindert nach und ihr zweiter flacher Schuss geht ins lange Eck. Die Führung ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig verdient.

22. Minute: Lyon ist klar überlegen, hat deutlich mehr Ballbesitz. Wolfsburg wirkt in vielen Aktionen zu hektisch und reagiert mehr als es agiert. Stürmerin Harder hilft sogar tief in der eigenen Hälfte aus.Kurz darauf bekommt Wolfsburg Pajor im Strafraum eine Torchance, aber sie trifft den Ball in der Drehung nicht richtig.

18. Minute: Schönes Dribbelsolo von Cascarino über rechts, die dann auch aufs Tor schießt - aber der Winkel ist recht spitz. Torhüterin Abt kann den Ball zur Ecke klären. Die ist jedoch nicht weiter gefährlich.

15. Minute - GELBE KARTE 🔶: Die sieht Wolfsburgs HUTH, nachdem sie im Zweikampf zu spät gekommen ist.

13. Minute: Popp, eigentlich Stürmer, die von Trainer Lerch jedoch Aufgrund der großen Konkurrenz von Harder, Pajor und Bremer in das Mittelfeld gezogen worden ist, wird beim Kopfballduell von Le Sommer gefoult.

11. Minute: Nach einem langen Ball von Lyon in den Strafraum ist es wieder Lyons Renard, die es mit dem Kopf probiert. Es ist nicht viel Power dahinter, aber der Ball macht eine Bogenlampe und landet knapp über dem Tornetz.

8. Minute: Einwurf für Wolfsburg von der rechten Seite. Popp verlängert mit dem Kopf, nach einem verunglückten Kopfabwehr von Renard landet der Ball letzlich bei Harder, die den Ball aber nicht richtig trifft und deutlich übers Tor drischt.

6. Minute: Lyon attackiert früh, zeigt sich ballsicher, während Wolfsburg eher nervös beginnt. Freistoß für Lyon und natürlich ist Renard, die große Abwehrspielerin im Strafraum und kommt tatsächlich zum Kopfball, aber der Ball geht weit neben das Tor.

2. Minute: Erste Offensivaktion von Lyon über rechts und Kumagai mit dem ersten Torschuss - aber dieser ist flach und mittig, kein Problem für VfL-Torhüterin Abt.

ANPFIFF ⏰ Kurz knien sich alle Spielerinnen hin um ihre Solidarität mit der Bewegung Black Lives Matter zu bekunden und ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen, dann wird der Anpfiff noch einmal neu ausgeführt.

19:55 Uhr: Zuschauer sind aufgrund der Corona-Pandemie nicht anwesend, vieles bleibt jedoch beim Alten, zum Beispiel die UEFA-Regularien. So dürfen die Spielerinnen erst fünf Minuten vor Spielbeginn aus dem Tunnel auf den Platz kommen.

19:51 Uhr: Für Stürmerin Pernille Harder, Wolfsburgs torgefährlichste und Europas Spielerin des Jahres 2018, wird wohl ihren im Sommer 2021 endenden Vertrag nicht erfüllen. Die dänische Nationalspielerin soll für angeblich 350 000 Euro in die Women's Premier League zum englischen Meister Chelsea LFC wechseln - das wäre eine Rekordablösesumme in der Bundesliga.

19:44 Uhr: Die Größte, zumindest was die Länge angeht, ist Wendie Renard. Die französische Abwehrspielerin ist 1,87 Meter groß - bei Kopfballduellen wird es schwer für die Spielerinnen des VfL Wolfsburg, allen voran Torjägerin Pernille Harder. Apropos…

19:41 Uhr:

Wolfsburg: Abt - Blässe, Goessling, Doorsoun, Janssen - Engen, Popp - Huth, Harder, Rolfö - Pajor.

Lyon: Bouhaddi - Bronze, Buchanan, Renard, Karchaoui - Gunnarsdottir, Kumagai -. Cascarino, Maroszan, Majri - Le Sommer.

19:38 Uhr: Wie Lyon in Frankreich sind die "Wölfinnen" in Deutschland eine Klasse für sich. In dieser Saison sicherten sie sich zum vierten Mal in Serie das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokalsieg. Zweimal - 2013 und 2014 - triumphierte der VfL Wolfsburg auch in der Championsleague. Im Halbfinale des diesjährigen Finalturniers im Baskenland hatte sich das Team mit 1:0 gegen den FC Barcelona durchgesetzt. Gelingt den Wolfsburgerinnen jetzt zum zweiten Mal nach 2013 das Triple?

19:34 Uhr: Olympique Lyon ist in Europa der klar dominierende Frauenfußballverein der letzten Jahre. Der französische Serienmeister hat bereits sechsmal die Champions League. Bei Olympique stehen unter anderen die deutsche Nationalspielerin Dzsenifer Marouzsan und die Weltfußballerin von 2018, Ada Hederberg aus Norwegen, unter Vertrag. Hederberg fehlt heute jedoch verletzungsbedingt. Und Hegerberg-Ersatz Nikita Parris ist für das Finale gesperrt.

19:31 Uhr: "Wir glauben daran", sagt VfL-Trainer Stephan Lerch, "dass Lyon schlagbar ist". In den vergangenen vier Spielzeiten triumphierte Olympique Lyon in der Champions League. 2016 (3:4 im Elfmeterschießen) und 2018 (1:4 nach Verlängerung) scheiterten die Wolfsburgerinnen im Finale an dem französischen Klub, 2017 und 2019 bereits im Viertelfinale.

19:30 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker: Das Champions League-Finale der Frauen steht an und wie bei den Männern haben es ein französiches und ein deutsches Team ins Endspiel geschafft: Seriensieger Olympique Lyon sowie der VfL Wolfsburg, der zuletzt 2014 diesen Wettbewerb gewinnen konnte.