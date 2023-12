Champions League: RB Leipzig empfängt Real Madrid

Je länger die Auslosung des Achtelfinals der Champions League dauerte, umso geringer wurden die Chancen für RB Leipzig, einem schweren Gegner zu entgehen. Weil die Leipziger als Letzter der acht Gruppenzweiten, die sich neben den acht Gruppensiegern der Vorrunde für das Achtelfinale qualifiziert hatten, aus dem Lostopf gezogen wurde, war nur noch ein Gegner übrig: Real Madrid, der 14-malige Gewinner und Rekordsieger des Wettbewerbs. Wären die Leipziger eine Runde früher gezogen worden, hätten sie alternativ gegen Titelverteidiger Manchester City antreten müssen. Alle anderen möglichen - und vermeintlich leichteren - Gegner waren bereits verteilt.

"Es ist einer der Top-Favoriten", sagte RB-Sportdirektor Rouven Schröder zum Los Real. "Aber wir wollen nicht als Fan hinfahren. Wir werden nicht vor Ehrfurcht erstarren."

BVB gegen Ex-Trainer Peter Bosz

Für den FC Bayern München und Borussia Dortmund, beide als Gruppenerste in die K.o.-Runde eingezogen, gibt es dagegen leichtere Aufgaben. Die Münchener treffen auf den italienischen Vertreter Lazio Rom. "Wir gehen als Favorit in die Spiele, aber wir dürfen sie nicht unterschätzen", sagte Bayern-Kapitän Manuel Neuer.

Der BVB bekommt es mit der PSV Eindhoven aus den Niederlanden zu tun, die derzeit von Ex-Dortmund-Trainer Peter Bosz betreut wird. "Eindhoven spielt in der Heimat eine perfekte Saison, mit 48 Punkten aus 16 Spielen", lobte Dortmunds aktueller Trainer Edin Terzic den kommenden Gegner. "Wir kennen zudem Peter Bosz sehr gut aus seiner Zeit hier. Wir freuen uns auf das Los. Wir haben eine große Chance, in die nächste Runde einzuziehen."

Die Hinspiele der Runde der besten 16 Mannschaften der Königsklasse werden am 13. und 14. sowie am 20. und 21. Februar 2024 ausgetragen, die Rückspiele am 5. und 6. sowie am 12. und 13. März. Pro Spieltag stehen zwei Achtelfinals auf dem Plan. Bayern und Dortmund haben als Gruppensieger im Rückspiel Heimrecht. RB Leipzig spielt das Hinspiel zu Hause und das Rückspiel im Bernabeu-Stadion von Madrid. Das Endspiel findet am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion statt.

Alle Begegnungen des Achtelfinales:

FC Porto - FC Arsenal

SSC Neapel - FC Barcelona

Paris St. Germain - Real Sociedad San Sebastian

Inter Mailand - Atletico Madrid

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund

Lazio Rom - FC Bayern München

FC Kopenhagen - Manchester City

RB Leipzig - Real Madrid