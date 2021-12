Champions League: FC Bayern trifft auf RB Salzburg

RB Salzburg statt Atletico Madrid: Nach einer kuriosen Pannen-Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon in der Schweiz hat der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München beim zweiten Versuch im Achtelfinale der Champions League den österreichischen Meister als Gegner erhalten. Die erste Ziehung, bei der den Bayern der spanische Meister Atletico zugelost worden war, war nach mehreren Fehlern für ungültig erklärt worden. Die UEFA sprach von "technischen Problemen mit der Software eines externen Dienstleisters".

In den weiteren Achtelfinal-Partien sticht das Duell zwischen Paris Saint Germain und Real Madrid heraus. Jürgen Klopp und der FC Liverpool treffen auf Inter Mailand. Der von Ralf Rangnick trainierte englische Rekordmeister Manchester United spielt gegen Atletico, und Titelverteidiger FC Chelsea mit Trainer Thomas Tuchel bekommt es mit Wolfsburg-Bezwinger OSC Lille zu tun.

Die genauen Termine stehen noch nicht fest. Die Hinspiele der Achtelfinal-Partien in der Königsklasse sind für den 15./16. und 22./23. Februar angesetzt, die Rückspiele für den 8./9. und 15./16. März. Das Endspiel wird am 28. Mai in St. Petersburg ausgetragen.

Keine Auswärtstorregel in der K.o.-Phase

In der vergangenen Saison waren München und Salzburg in der Gruppenphase aufeinander getroffen, damals hatten die Bayern klar mit 3:1 und 6:2 gewonnen. In der aktuellen Saison hatte sich der deutsche Meister mit sechs Siegen in sechs Spielen als Gruppenerster für das Achtelfinale qualifiziert - als einziger Bundesligist. Borussia Dortmund und RB Leipzig waren als jeweils Gruppendritte in die Europa League abgestiegen, der VfL Wolfsburg ist nach Platz vier in der Gruppenphase gar nicht mehr international vertreten. So schlecht war die Bundesliga letztmals in der Saison 2017/18.

Mit Beginn der K.o.-Runde wird in der Champions League erstmals ohne die bisherige Auswärtstorregel gespielt. Auswärts erzielte Treffer bringen dann bei einem Gleichstand nach 90 oder 120 Minuten keinen Vorteil mehr.

BVB gegen Glasgow Rangers

Unfallfrei verlief die Auslosung der Zwischenrunde in der Europa League. Die beiden Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig erwischten namhafte Gegner. Der BVB trifft auf den schottischen Meister Glasgow Rangers, die Leipziger spielen gegen den spanischen Top-Klub Real Sociedad San Sebastian. Beide deutschen Mannschaften haben am 17. Februar zunächst Heimrecht, die Rückspiele werden am 24. Februar ausgetragen.

sn/asz (dpa, sid)