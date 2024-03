Champions League: FC Bayern München trifft auf FC Arsenal

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München und Borussia Dortmund haben in der Champions League die erwartet schweren Gegner erwischt, sind den ganz großen Favoriten aber aus dem Weg gegangen. Die Münchener bekommen es im Viertelfinale mit dem englischen Spitzenreiter FC Arsenal zu tun. Dort spielt mit dem ehemaligen Leverkusener Kai Havertz auch ein deutscher Nationalspieler.

Havertz hat die Champions League bereits einmal gewonnen. 2021 erzielte er für den FC Chelsea den 1:0-Siegtreffer im Endspiel gegen Manchester City. Havertz' Trainer war damals noch der jetzige Bayern-Coach Thomas Tuchel.

Der zweite deutsche Vertreter, Borussia Dortmund, muss sich in der Runde der letzten Acht mit Atletico Madrid auseinandersetzen. Dort zieht mit dem Belgier Axel Witsel ein Ex-BVB-Spieler im Mittelfeld die Fäden. Sollten beide Bundesliga-Klubs weiterkommen, würden sie im Halbfinale nicht aufeinandertreffen.

Real Madrid gegen Titelverteidiger Manchester

Einen echten Kracher und eine Art vorgezogenes Finale ergab die Auslosung in Nyon in der Schweiz für Titelverteidiger Manchester City. Das Team von Pep Guardiola spielt gegen Champions-League-Rekordsieger Real Madrid. Diese Paarung gab es in der vergangenen Saison bereits, damals im Halbfinale, mit dem besseren Ende für die Engländer. Im vierten Viertelfinalduell messen sich Paris St. Germain und der FC Barcelona miteinander.

In der vergangenen Saison waren Manchesters Erling Haaland (r.) ujnd Co. zu stark für Real Madrid Bild: Jason Cairnduff/Action Images/Reuters

Die Hinspiele steigen am 9. und 10. April, die Rückspiele am 16. und 17. April. Die Bayern und Dortmund treten jeweils zuerst auswärts an. Die Halbfinals finden am 30. April und 1. Mai und 7.und 8. Mai statt, das Endspiel am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion.

Die Paarungen im Viertelfinale der Champions League:

FC Arsenal - FC Bayern München

Atletico Madrid - Borussia Dortmund

Real Madrid - Manchester City

Paris St. Germain - FC Barcelona

Halbfinale:

Atletico/Dortmund - PSG/Barcelona

Arsenal/Bayern - Real/ManCity

Europa League: Bayer Leverkusen gegen West Ham

In der Europa League muss Bundesliga-Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen im Viertelfinale gegen West Ham United aus der englischen Premier League bestehen. Die Werkself hatte sich im Achtelfinale knapp gegen Qarabag Agdam aus Aserbaidschan durchgesetzt. Nach einem 2:2 im Hinspiel in Aserbaidschan gelang Bayer im Rückspiel durch einen Doppelschlag von Stürmer Patrik Schick in der 93. und 97. Spielminute noch ein 3:2-Sieg, der das Weiterkommen bedeutete. Das Team von Trainer Xabi Alonso ist damit seit 37 Pflichtspielen ungeschlagen.

Stürmer Patrik Schick hielt Leverkusen in der Europa League im Rennen und möchte auch dort bis zum Ende um den Titel mitspielen Bild: Hesham Elsherif/Anadolu/picture alliance

Der SC Freiburg war dagegen nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel gegen West Ham im Rückspiel mit 0:5 unter die Räder gekommen und ausgeschieden. Leverkusen ist der Viertelfinal-Gegner nicht gänzlich unbekannt. In der Vorbereitung zur aktuellen Bundesliga-Saison gab es im vergangenen August in der Leverkusener Arena ein Testspiel der Klubs, das die Werkself mit 4:0 gewann.

Sollten die Leverkusener weiterkommen, treffen sie im Halbfinale auf den Sieger des Duells AC Mailand gegen AS Rom. Damit wäre unter Umständen eine Revanche gegen die Römer möglich, die Leverkusen in der vergangenen Saison im Europa-League-Halbfinale rauswarfen.

Die Viertelfinalspiele finden am 11. und 18. April statt. Die Halbfinals sind für den 2. und 9. Mai terminiert. Das Endspiel findet dieses Jahr in Dublin statt. Termin ist der 22. Mai.

Die Paarungen im Viertelfinale der Europa League:

AC Mailand - AS Rom

FC Liverpool - Atalanta Bergamo

Bayer 04 Leverkusen - West Ham United

Benfica Lissabon - Olympique Marseille

Halbfinale:

Benfica/Marseille - Liverpool/Bergamo

Mailand/Rom - Leverkusen/West Ham

asz/tk (SID, dpa)