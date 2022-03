Champions League der Frauen sorgt für Rekordbesuch

Wenn der FC Barcelona am Mittwoch in der Champions League der Frauen Real Madrid empfängt, werden 85.000 Zuschauer erwartet - Weltrekord. Die bisherige Höchstmarke von 60.739 Zuschauern, die im März 2019 im Stadion Wanda Metropolitano Atletico Madrid gegen den FC Barcelona besuchten, würde damit deutlich übertroffen werden.

Wäre da nicht noch die Coronavirus-Pandemie, die die Zahl der Fans in Spanien immer noch einschränkt, könnten im Stadion Camp Nou sogar über 100.000 Menschen kommen. Es besteht kein Zweifel daran, dass die zunehmende Popularität des Frauenfußballs mit der wachsenden Bedeutung der Champions League für die Klubs einhergeht und damit auch für die Fans zum wichtigsten Wettbewerb für Europas Frauen-Elite geworden ist.

Aber der erste Blick täuscht und ist vielleicht sogar irreführend. Diese großen Spiele sorgen zwar für einen enormen Anstieg der Zuschauerzahlen. Doch die regelmäßigen wöchentlichen Besucherzahlen in den größten europäischen Ligen - der deutschen Frauen-Bundesliga, der englischen Women's Super League oder der spanischen Primera Iberdrola - weisen ganz andere, viel niedrigere Zahlen aus. An 'normalen' Wochenenden finden jeweils lediglich ein paar hundert Fans den Weg auf die Sportplätze, um Frauenfußball zu sehen.

Nur zwei Mannschaften in Deutschland - Eintracht Frankfurt und Turbine Potsdam - haben in dieser Saison einen Zuschauerschnitt von über 1.000 Besuchern je Heimspiel. Die Konkurrenten aus Wolfsburg, Freiburg und der SGS Essen etwa gehören zu den Mannschaften der Frauen-Bundesliga, die damit zu kämpfen haben, die Zuschauerzahlen von vor der Pandemie zu erreichen. Wobei Wolfsburg und Bayern, die beiden herausragenden Teams in Deutschland, immerhin noch einen Schnitt von rund 750 Besuchern haben.

Beim Spiel der Frauen zwischen Atletico Madrid und dem FC Barcelona kommen rund 60.000 Besucher

Ist die Champions League nur eine Blase?

Die Diskrepanz zwischen den riesigen Zuschauerzahlen im Camp Nou und den relativ spärlichen Besucherzahlen bei Liga- und Pokalspielen in ganz Europa deutet deshalb deutlich auf die Ungleichheiten im Frauenfußball hin, die durch die steigenden Fernseheinnahmen nur noch verschärft werden.

Der Spielplan der UEFA sieht vor, so viele Champions-League-Spiele wie möglich in großen Stadien auszutragen. Dies ist ein wichtiger Teil der Strategie den Verbandes, den Frauenfußball von neuen Fans erschließen zu lassen und damit größere Zuschauerzahlen zu generieren. Im Falle der großen, namhaften Klubs scheint dies sogar zu funktionieren. Aber für die meisten kleineren Vereine außerhalb der Champions League hat diese Strategie so gut wie keinen Einfluss. Und selbst die, die in der europäischen Königsklasse dabei sind, haben in ihren heimischen Ligen regelmäßig weniger als 1.000 Besucher pro Partie. Ist die Champions League der Frauen eine künstliche Blase?

"In dieser ersten Saison der zentralisierten UEFA Women's Champions League wurden 13 Spiele der Gruppenphase in großen Stadien ausgetragen", sagte Nadine Kessler, UEFA-Chefin für Frauenfußball, kürzlich. "Wir freuen uns, dass sich dieser Trend jetzt im Viertelfinale fortsetzt, wo sieben der acht Vereine in ihrem großen Stadion spielen werden. Es ist eine unglaubliche Gelegenheit und eine Viertelfinalpaarung, die Weltklasse-Fußball in Weltklasse-Arenen verspricht. Große Momente wie diese braucht der Frauenklubfußball."

Die Champions League der Frauen zieht immer mehr Fans in ihren Bann

Die Strategie, Spiele in den größten Stadien auszutragen, ist jedoch nicht nur in der Champions League üblich. Die Women's Super League in England trägt das Saison-Eröffnungsspiel ebenfalls in einem der großen Arenen auf der britischen Insel aus. Mit dieser Strategie gelingt es, Interesse zu wecken und die Zuschauerzahlen zu erhöhen - auch wenn der Effekt offenbar nur von kurzer Dauer ist.

Freikarten für Vereinsmitglieder

Wenn eine Mannschaft einen Zuschauerrekord aufstellen kann, dann ist es Barcelona. Die Frauenmannschaft des Klubs wurde 1988 gegründet. Das langjährige Engagement für den Frauenfußball hat sich ausgezahlt, denn der Klub war bei der Einbindung seiner Fans und der Entwicklung seines Teams viele Jahre lang führend.

Die erwartete Zuschauerzahl im Camp Nou ist demnach auf mehrere Faktoren zurückzuführen: Zum einen die Größe des Spiels und die Tatsache, dass es sich um einen 'Clasico' handelt (auch wenn die Frauenmannschaft von Real Madrid erst im Juli 2020 gegründet wurde). Zum anderen hat der FC Barcelona seinen 147.000 Clubmitgliedern kostenlose Eintrittskarten zur Verfügung gestellt - zuzüglich einer geringen Verwaltungsgebühr -, was die Besucherzahlen deutlich erhöht. Drittens ist die zunehmende Besucherzahl in den Stadien Teil eines allgemeinen Trends in der Champions League der Frauen.

"Barcelonas Frauenteam ist seit langem in die Männermannschaft und den Verein im Allgemeinen integriert", sagt DW-Fußballexpertin Alina Schwermer. "Barcelona ist es sehr gut gelungen, eine starke Identität rund um den Verein zu schaffen, die über die Männermannschaft hinausgeht, wovon auch das Frauenteam profitiert hat. Sie haben früh mit der Vermarktung des 'Clasico' begonnen, aber sie haben auch die Infrastruktur dafür geschaffen."

TV-Sender entdecken das Potenzial des Frauenfußballs

Das kommerzielle Potenzial des Frauenfußballs wurde in den letzten Jahren von den TV-Sendern zunehmend erkannt. Der 'Clasico' wird international von DAZN und BeIN Sports gezeigt - was zu mehr Zuschauern bei den großen Spielen und damit zu höheren Einnahmen für die Vereine führt.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie stehen im Stadion Camp Nou 85.000 statt 100.000 Zuschauerplätze zur Verfügung

Während die UEFA scheinbar alles tut, um mehr Fans für den Frauenfußball zu gewinnen, sowohl im Fernsehen als auch in den Stadien, bleibt allerdings die Frage, ob sie überhaupt daran interessiert ist, gleiche Bedingungen für alle Vereine zu schaffen?

Einerseits werden durch die steigenden TV-Einnahmen die Forderungen nach Lohngleichheit gestärkt. Andererseits ist es das kommerzielle Modell, das den Vereinen dient, die bereits an der Spitze der Pyramide stehen und regelmäßig in der Champions League spielen. Mannschaften außerhalb der bestehenden Elite werden dadurch nicht unterstützt.

Der Teufelskreis von Geld und Erfolg führt allerdings lediglich zu einer kleinen Konzentration der 'besten' Klubs an der Spitze, die Jahr für Jahr immer reicher werden. Der Frauenfußball will derweil versuchen, sich dem zu widersetzen und die gleichen kapitalistischen Fehler zu vermeiden, den der Männerfußball gemacht hat. So soll es mehr Abwechslung beim Kampf um die Titel geben.

"Der Frauenfußball bietet eine Chance, den Fußball neu zu sehen", so Schwermer. "Es könnte eine Möglichkeit sein, vom Frauenfußball ausgehend eine andere Dynamik zu schaffen, die Veränderungen bewirken kann. Denn wenn der Frauenfußball einfach den gleichen Weg geht wie der Männerfußball, wird er zum gleichen Ergebnis mit den gleichen Problemen kommen."

Aus dem Englischen adaptiert von Jörg Strohschein