Champions League: Bayern gegen PSG, BVB gegen ManCity

Die Top-Torjäger der Champions League

7. Thierry Henry - 50 Tore

Ein halbes Hundert Treffer in der Champoins League steuerte der Stürmer aus Frankreich in seiner langen Karriere bei: für den AS Monaco (7), den FC Arsenal (35) und den FC Barcelona (8). Einmal - mit Barça - gewann der Weltmeister von 1998 auch die Trophäe. Am Stadion des FC Arsenal steht eine Bronzestatue Henrys. Der Franzose ist Rekordtorschütze der "Gunners".