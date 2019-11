BVB vor erstem Wiedersehen mit Ousmane Dembele

Beim Hinspiel hatte er verletzt gefehlt - nun wird Ousmane Dembele einsatzbereit sein. Zwei Jahre und zwei Monate spielt der französische Weltmeister mittlerweile beim FC Barcelona, also doppelt so lange wie zuvor beim BVB, für den er in insgesamt 48 Spielen (Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League) zehn Tore schoss und zum Publikumsliebling wurde.

Bei Barça ist der 22-Jährige nicht immer gesetzt, zu groß ist dort die Konkurrenz. Aber auf insgesamt 65 Spiele und 16 Tore in Liga und Champions League hat er es beim spanischen Meister bisher auch schon gebracht. Beim vergangenen Ligaspiel (2:1 gegen CD Leganes) stand er sogar in der Startelf und spielte 90 Minuten durch.

"Emotional wird es schon ein bisschen schwer sein"

Am 5. Spieltag der Champions-League-Vorrunde trifft er nun zum ersten Mal auf seinen Ex-Verein, von dem er sich unter spektakulären und etwas hässlichen Begleitumständen in Richtung Barcelona "weggestreikt" hatte. Am Ende war er mit 105 Millionen Euro der teuerste Verkauf der Bundesliga-Geschichte. "Emotional wird es schon ein bisschen schwer sein. Aber ich freue mich, sie wiederzusehen und gegen sie zu spielen."

Für beide Mannschaften geht es bereits um das Ticket für das Achtelfinale - wer gewinnt, ist qualifiziert. Barcelona hat mit acht Punkten nur einen Zähler mehr als Dortmund. Inter Mailand lauert mit vier Punkten dahinter und tritt am Mittwoch bei Slavia Prag (2) an.

Hiobsbotschaft für BVB

Es sei das wichtigste Spiel der ersten Saisonhälfte, wird Dembele auf der Vereinshomepage zitiert. Der Flügelflitzer erklärte, dass Dortmund eine Mannschaft sei, die nie aufstecke und jedes Spiel gewinnen wolle. Im Camp Nou sei es für den BVB jedoch sehr schwer zu gewinnen. Barça habe nicht nur Weltklasse-Spieler, sondern auch großartige Fans.

BVB-Torjäger Paco Alcacer fällt für das wichtige Spiel bei seinem Ex-Klub Barcelona aus

Das weiß auch Dortmunds Top-Stürmer Paco Alcacer sehr genau, der im Sommer 2018 von Barcelona zum BVB kam, wo er zwei Jahre lang nicht über einen Reservisten-Status hinausgekommen war. Vor dem Hinspiel (0:0) hatte sich Alcacer noch über die Zeit in Barcelona beschwert. Nun bleibt ihm die Rückkehr ins Camp Nou verwehrt - wegen eines Magen-Darm-Infekts. Für Dortmund eine Hiobsbotschaft im richtungsweisenden Spiel - auch für Trainer Lucien Favre, der nach schwachen Leistungen in der Kritik steht und laut BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke möglichst schnell für "Ergebnisse" sorgen muss.

Nach den vergangenen Liga-Auftritten gegen den FC Bayern Müchen (0:4) und dem schmeichelhaften 3:3 gegen den SC Paderborn käme der Einzug ins Achtelfinale nicht nur für Favre zum rechten Zeitpunkt. "Wir schieben die Verantwortung nicht weiter. In Barcelona beginnt es von null", sagte Kapitän Marco Reus. "Wir haben da eine Riesenchance, uns für die nächste Runde zu qualifizieren."