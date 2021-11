Bundestag: Was wollen die Jungen?

Die Neu-Parlamentarier Taher Saleh und Schröder müssen sich erst einmal zurechtfinden: in der Großstadt Berlin wie auch im Bundestag, einem Mikrokosmos, in dem viele Regeln und Mechanismen erst einmal gelernt werden wollen. Außerdem gilt es, sich die neue Wohnung in Berlin einzurichten, noch ein paar seriöse Kleidungsstücke zu besorgen und die Kollegen in der Fraktion kennenzulernen. Ganz schön viel auf einmal. Die DW-Reporter Leonie von Hammerstein und Florian Nusch haben die beiden Jungpolitiker bei ihren ersten Schritten in Berlin begleitet und sie gefragt, welche politischen Vorstellungen Schröder und Taher Saleh in den Bundestag einbringen wollen.