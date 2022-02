Bundesregierung: Deutsche sollen Ukraine verlassen

Nach Warnungen der US-Regierung vor einem möglicherweise bevorstehenden russischen Angriff hat auch Deutschland seine Staatsbürger aufgefordert, die Ukraine zu verlassen. Die Botschaft in Kiew bleibt aber vorerst geöffnet, wie aus einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes hervorgeht. "Wenn Sie sich derzeit in der Ukraine aufhalten, prüfen Sie, ob Ihre Anwesenheit zwingend erforderlich ist. Falls nicht, reisen Sie kurzfristig aus", schreibt das Auswärtige Amt auf seiner Website.

In der offiziellen Reisewarnung heißt es weiter: "Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine haben angesichts massiver Präsenz und Bewegungen russischer Militärverbände nahe der ukrainischen Grenzen in den letzten Tagen weiter zugenommen. Eine militärische Auseinandersetzung ist nicht auszuschließen."

Das deutsche Generalkonsulat in Dnipro ist ab sofort geschlossen. Es wird nach Lwiw (Lemberg) verlegt. Damit sollen die Mitarbeiter künftig weiter entfernt von der sogenannten Kontaktlinie zwischen den ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten in der Ostukraine arbeiten.

Schiffe der Schwarzmeerflotte laufen aus

Die russische Marine begann derweil nahe der annektierten Halbinsel Krim ein weiteres Manöver. Mehr als 30 Schiffe der Schwarzmeerflotte hätten die Häfen Sewastopol und Noworossijsk verlassen, berichtet die russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf die Marine. Die Übung sei Teil der größer angelegten, bereits seit längerem geplanten Marinemanöver.

Die ukrainische Regierung forderte die Bürger auf, Ruhe zu bewahren und nicht in Panik zu verfallen - hier der Sofiyivska-Platz in Kiew (Archivbild)

Die US-Regierung hatte am Freitag erklärt, sie halte einen russischen Einmarsch in die Ukraine noch vor dem Ende der Olympischen Winterspiele in China am 20. Februar für möglich. Präsident Joe Biden forderte alle US-Bürger auf, die Ukraine zu verlassen. Andere Staaten gaben ähnliche Warnungen aus, darunter Großbritannien, Australien, Neuseeland, Israel, Dänemark, Lettland und Estland.

USA verlegen Kampfjets nach Rumänien

Russland bestreitet seinerseits jegliche Angriffspläne und fordert umfassende Sicherheitsgarantien von der NATO. Das russische Militär hat nach westlichen Angaben mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Die NATO kündigte ihrerseits an, ihre Ostflanke zu verstärken und die eigene Präsenz in der Schwarzmeerregion weiter auszubauen.

Die US-Luftwaffe verlegte unterdessen acht Kampfjets vom Typ F-16 nach Rumänien. Die Flugzeuge trafen im Luftwaffenstützpunkt Borcea, 150 Kilometer östlich von Bukarest, ein, wie das rumänische Verteidigungsministerium mitteilte. Sie würden zusammen mit 150 US-Soldaten an gemeinsamen Übungen mit dem rumänischen Militär teilnehmen, hieß es weiter. Die Manöver würden zwei Wochen dauern. Bereits vor einigen Tagen waren vier Kampfjets der US-Marine vom Typ F/A-18 Super Hornet und 50 US-Soldaten in Borcea angekommen. Auch sie sollen an der Übung teilnehmen. Rumänien grenzt unmittelbar an die Ukraine.

Telefondiplomatie geht weiter

Der russische Staatschef Wladimir Putin will noch an diesem Samstag mit Biden telefonieren. Der US-Präsident hatte sich am Freitag mit Bundeskanzler Olaf Scholz und einer Reihe weiterer Spitzenpolitiker über die Lage ausgetauscht. Ziel der Beratungen, an denen auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen teilnahmen, sei es gewesen, Diplomatie und Abschreckung zu koordinieren, teilte das Weiße Haus mit.

Für Montag ist ein Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in der Ukraine geplant. Am Dienstag will Scholz erstmals als Kanzler in Moskau mit Putin zusammentreffen.

jj/pg (dpa, afp, rtr)